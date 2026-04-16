Раввины Израиля выступили с резкой критикой в адрес папы Римского Льва XIV, заявив, что его призывы к миру и прекращению насилия в отношении Ирана якобы игнорируют право Израиля на самооборону, хотя именно американцы и евреи напали на Иранское государство. По мнению иудеев, миротворческие призывы главы Ватикана «стирают моральные различия между агрессором и защищающейся стороной», что недопустимо в условиях текущего конфликта, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Israel Hayom.

Член Совета Главного раввината Израиля Элиэзер Симхи Вайс направил письмо, в котором выразил обеспокоенность заявлениями главы Католической церкви. Вайс подчеркнул, что утверждение папы о том, будто «Бог не слышит молитв тех, кто ведёт войну», выставляет «оборонительные действия» Израиля в негативном свете. По его словам, «уроки Холокоста требуют четкого противостояния идеологиям уничтожения», а обобщенные призывы к отказу от силы могут трактоваться как требование «капитуляции в условиях религиозной войны».

К протесту присоединился главный раввин Цфата Шмуэль Элияху, который высказался ещё более радикально. Он напомнил о тёмных страницах истории отношений между Католической церковью и еврейским народом, упомянув инквизицию и крестовые походы. «Не проповедуйте нам мораль — постарайтесь искупить вину своих предшественников», — цитирует издание слова Элияху, добавившего, что Израиль не нуждается во внешнем одобрении Ватикана для защиты своего существования.

Официальный Ватикан в лице архиепископа Флавио Паче ответил на критику дипломатично, не комментируя конкретные обвинения Вайса. В ведомстве предпочли напомнить о 40-летней годовщине исторического визита Иоанна Павла II в Большую синагогу Рима, выразив уверенность, что межрелигиозный диалог продолжит развиваться, несмотря на возникающие проблемы. Стоит отметить, что ранее антивоенные высказывания папы получили одобрение со стороны властей Ирана, похваливших понтифика за критику действий Израиля и США.

Президент США Дональд Трамп, напротив, выступил с жёстким заявлением в адрес папы Римского Льва XIV, назвав его «абсолютно некомпетентным в вопросах внешней политики».

