В Русской Православной Церкви объявили приём заявок на второй грантовый конкурс семейных проектов

Конкурс предполагает выделение грантовых средств церковным проектам по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. Заявки принимаются с 16 апреля до 3 мая включительно, сообщает Диакония.Ru.

К участию в конкурсе приглашаются епархии, приходы и монастыри, а также некоммерческие организации, созданные при участии Церкви или имеющие письменное благословение правящего архиерея на свою деятельность.

Конкурс проводится по нескольким направлениям. Первое направление — противоабортное консультирование и просветительские мероприятия. Второе — оказание семьям комплексной социальной, психологический, правовой и материальной помощи. Третье — предоставление временного приюта женщинам и женщинам с малолетними детьми, оказавшихся в кризисной ситуации. Четвертое направление — развитие семейных творческих студий и трудовых мастерских, а также проектов взаимопомощи и взаимоподдержки среди семей. Также в рамках конкурса могут быть поддержаны проекты и по другим видам оказания помощи семьям.

Средства можно будет направить на оплату труда сотрудников, закупку оборудования и сопутствующих расходных материалов для работы консультационного кабинета, приюта, центра, клуба, мастерской.

Положение о конкурсе и форма заявки опубликованы на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности. Заявки на рассмотрение принимаются в электронном виде по ссылке.

Более подробную информацию и консультацию по написанию проекта и оформлению заявки можно получить у координатора конкурса Натальи Савиной по адресу электронной почты n. savina@diaconia.ru или по телефону +7 (916) 137-01-41.

