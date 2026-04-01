Сегодня мы вспоминаем одного из организаторов монархического движения в Нижнем Новгороде, друга Г. Е.Распутина епископа Исидора (Колоколова). Точная дата его мученической кончины неизвестна, сегодня же — день его рождения.

Он родился 3 апреля 1866 г. в Петербурге в семье учителя гимназии и в миру звался Петром Александровичем. Образование получил в Санкт-Петербургских духовных школах, монашеский постриг принял во время учебы в академии в 1888 г. В 1902 г. был хиротонисан во епископа Новгород-Северского, а через год был переведен в Нижний Новгород на должность викарного епископа Балахнинского. В Нижнем владыка встретил революционные годы, когда принял самое активное участие в формировании монархических организаций на родине Козьмы Минина, став духовным лидером местных монархистов. В 1906 г. он был переведен викарным епископом в Рязанскую епархию, 5 лет прослужил он епископом Михайловским.

В 1911 г. он был обвинен в газетах в тяжком грехе, выведен за штат и назначен настоятелем Омского Покровского монастыря. Владыке довелось испить горькую чашу клеветы, лжи, доносов. Сменив несколько монастырей, в 1916 г. он был направлен в Вологодскую епархию, где с него были сняты мантия и панагия и ему было запрещено служить. Его мольба о справедливости, наконец, была услышана, и благодаря заступничеству митрополита Питирима (Окнова) он был назначен настоятелем Тюменского Свято-Троицкого монастыря, где познакомился и сблизился с Г. Е.Распутиным, а через него познакомился с Государыней и Государем. Александра Федоровна писала в одном из писем своему Царственному супругу: «Провела чудный вечер с нашим Другом и Исидором». В конце 1916 г. владыка был назначен викарием Новгородской епархии.

Именно владыке Исидору пришлось исполнить печальную миссию отпевания злодейски убиенного друга Св. Царственных Мучеников. 21 декабря 1916 г. по желанию Государыни он совершил заупокойную литургию и отпел Г. Е.Распутина в Чесменской богадельне на окраине Петрограда.

Разумеется, после Февральской революции епископ Исидор оказался среди тех архиереев, которые были лишены кафедр. В 1918 г. он оказался в Вятке, где 6 августа был арестован, а 19 августа ему предъявили обвинение в «монархизме и контрреволюции». Вскоре владыка Исидор был расстрелян. Клеветнические обвинения до сих пор тяготеют над его именем, они помешали и решению о его церковном прославлении.

Русская линия