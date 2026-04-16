Управление Верховного комиссара ООН по правам человека при подготовке регулярного доклада о систематических нарушениях прав человека, в том числе в религиозной сфере, предоставило обзор материалов по ситуации в Эстонии, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В обзор, в частности, вошло изложение ранее представленного доклада женевской правозащитной организации «Правосудие для всех» о дискриминационной политике, предпринимаемой эстонскими властями в отношении канонической Православной Церкви (современное название — Эстонская Православная Христианская Церковь).

Правозащитники указали на то, что применение Эстонией законодательства о государственной безопасности в соответствии со статьей 235 Уголовного кодекса вызывает глубокую озабоченность в связи с ущемлением основных прав. Поправки 2019 года расширили это положение, включив в него расплывчато сформулированное понятие «поддержки» иностранных организаций, что позволило криминализировать в том числе принадлежность к каноническим религиозным конфессиям.

Эта нечёткость формулировки способствовала непрозрачности судебных разбирательств, что противоречит статьям 9 и 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и статье 6 Европейской конвенции по правам человека, подрывая законность и надлежащую правовую процедуру. По данным организации «Правосудие для всех», «законодательная база достигла своего апогея в Законе о церквях и приходах (о внесении изменений) от 18 июня 2025 года, в котором было запрещено поддержание „духовных связей“ с иностранными религиозными властями, рассматриваемыми как представляющие угрозу безопасности, и в соответствии с которым позволяется снимать религиозные общины с регистрационного учета без судебного разбирательства и допускается исключение духовенства по непрозрачным основаниям».

«Историческая Церковь столкнулась с изгнанием руководства и угрозой роспуска, при этом все это оправдывалось соображениями национальной безопасности. В частности, Эстонская Православная Христианская Церковь (ЭПХЦ) по-прежнему сталкивалась с постоянными репрессиями со стороны законодательных, административных и исполнительных органов», — отмечают авторы документа. Среди призывов, с которыми правозащитники в своем докладе обратились к властям Эстонии, — «отменить или существенно изменить ограничительное законодательство, восстановить автономию и руководство ЭПХЦ».

Кроме того, заявлено, что русскоязычное меньшинство в Эстонии по-прежнему подвергается систематической маргинализации в различных сферах, в том числе в вопросах вероисповедания. В частности, подверглись преследованиям религиозные учреждения, духовно окормляющие русскоязычные общины.

Для выполнения Эстонией своих обязательств в соответствии с документами о правах меньшинств необходимо остановить масштабную кампанию против ЭПХЦ, включающую высылки, отказы в предоставлении вида на жительство и исключение из консультаций по вопросам политики, считают в правозащитной организации «Правосудие для всех». В её докладе подчеркнуто: «Восстановление канонического руководства и защита автономии Церкви необходимы, чтобы религиозная идентичность не была подчинена меняющимся политическим расчетам».

Русская линия