Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил запретить в России рекламу азартных игр. Об этом он заявил 13 апреля 2026 года на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства РФ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

«Предлагается установление запрета рекламы азартных игр. В самом федеральном законе „О рекламе“ реклама определяется как „информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу“, что делает невозможным эффективную защиту молодого поколения от её воздействия. Кроме того, в рекламе азартных игр зачастую принимают участие лица, имеющие популярность у молодого поколения, мнение которых оказывает на них существенное влияние», — сказал священник.

Проблема рекламы азартных игр, по его мнению, актуализируется отсутствием верификации пользователей сети, что лишает рекламодателя возможности ограничить рекламу азартных игр для несовершеннолетних.

Ранее глава Патриаршей комиссии назвал игорный бизнес индустрией манипуляции с сознанием человека, повышающей уровень социальной напряженности в стране, и призвал начать замедление онлайн-казино в Интернете, передаёт ТАСС.

«Я считаю замедление существующих онлайн-казино правильной мерой с точки зрения максимальной защиты подрастающего поколения, в том числе защиты наших граждан, от технологий, которые приводят очень часто к серьезным эмоциональным срывам. <…> Россия уже проходила период максимальной легальности игорного бизнеса, и ничего хорошего это обществу не принесло. Играли и пенсионеры, и отцы семейств, проигрывались пенсии и зарплаты, от отчаяния люди совершали различные преступления. Этот бизнес построен на использовании страстей человека и наносит серьезный духовный вред», — заявил отец Федор.

Впрочем, пока российские власти, напротив, рассматривают возможность снятия запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Среди них — определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ, закрепление для онлайн-казино механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами, указывает газета. Минфин также предлагает ввести налог на него в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно.

