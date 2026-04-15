Сводка новостей от 15 апреля 2026

На Святой Горе Афон в понедельник Светлой седмицы погиб монах
Трагедия произошла в результате ДТП после Крестного хода «Достойно есть» и потрясла верующих и монашество…

На Святой Горе Афон в понедельник Светлой седмицы погиб монах13 апреля 2026 года, в понедельник Светлой седмицы, в Кариесе на Святой Горе Афон произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб монах Богородицкого скита. Трагедия случилась после завершения Крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери «Достойно есть», что вызвало глубокое потрясение афонской общины и паломников, прибывших на торжества, сообщает греческий портал «Vima Orthodoxias».

Согласно эксклюзивной информации греческого портала, сельскохозяйственная машина, которой управлял монах, перевернулась на горной дороге выше над Кариесом в труднодоступном месте, в результате чего водитель получил смертельные травмы, а другой пассажир серьёзно пострадал.

Предварительная информация указывает на то, что у монаха внезапно случился сердечный приступ, и он потерял контроль над транспортным средством. Сельскохозяйственная машина съехала с дороги и оказалась за пределами полосы движения в труднодоступном месте.

Второго пострадавшего немедленно доставили в больницу Полигироса. Транспортировка была осуществлена при содействии органов здравоохранения под ответственностью Центра здоровья Афона (Министерство здравоохранения), который отвечает за здравоохранение в этом районе. Расследованием дела занимаются компетентные органы в сотрудничестве с администрацией Горы Афон.

Обращается особое внимание, что трагедия произошла вскоре после завершения чествования чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, которое традиционно с особым благоговением проводится в Кариесе. Указывается, что погибший монах пользовался особой любовью, и известие о его смерти вызвало скорбь во всём братстве.

Эстонская Православная Христианская Церковь выразила обеспокоенность продолжающейся антицерковной политикой эстонских властей
Священноначалие ЭПХЦ выступило со специальным обращением в связи с публикацией ежегодника Департамента полиции безопасности Эстонии за 2025 год...

Митрополиту Черкасскому Феодосию продлили меру пресечения на два месяца
Владыке запрещено покидать Украину и менять номер телефона и место жительства...

Режим Зеленского ввёл уголовную ответственность за «антисемитизм»
Отныне за критику евреев и Израиля на Украине можно попасть за решётку на 8 лет...

Папа Римский Лев вступился перед Трампом за Иран. Иран вступился перед Трампом за папу Римского
Глава Ватикана раскритиковал президента США за его агрессию против Тегерана. Иранские власти выразили слова благодарности Ватикану...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Ионы, святого благоверного Великого князя Ивана Калиты, вспоминаем адмирала С.О.Макарова, художника В.В.Верещагина и архиепископа Варнаву (Накропина)...

