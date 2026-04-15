Трагедия произошла в результате ДТП после Крестного хода «Достойно есть» и потрясла верующих и монашество…

13 апреля 2026 года, в понедельник Светлой седмицы, в Кариесе на Святой Горе Афон произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб монах Богородицкого скита. Трагедия случилась после завершения Крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери «Достойно есть», что вызвало глубокое потрясение афонской общины и паломников, прибывших на торжества, сообщает греческий портал «Vima Orthodoxias».

Согласно эксклюзивной информации греческого портала, сельскохозяйственная машина, которой управлял монах, перевернулась на горной дороге выше над Кариесом в труднодоступном месте, в результате чего водитель получил смертельные травмы, а другой пассажир серьёзно пострадал.

Предварительная информация указывает на то, что у монаха внезапно случился сердечный приступ, и он потерял контроль над транспортным средством. Сельскохозяйственная машина съехала с дороги и оказалась за пределами полосы движения в труднодоступном месте.

Второго пострадавшего немедленно доставили в больницу Полигироса. Транспортировка была осуществлена при содействии органов здравоохранения под ответственностью Центра здоровья Афона (Министерство здравоохранения), который отвечает за здравоохранение в этом районе. Расследованием дела занимаются компетентные органы в сотрудничестве с администрацией Горы Афон.

Обращается особое внимание, что трагедия произошла вскоре после завершения чествования чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, которое традиционно с особым благоговением проводится в Кариесе. Указывается, что погибший монах пользовался особой любовью, и известие о его смерти вызвало скорбь во всём братстве.

