Святитель Иона родился в последней четверти XIV в. недалеко от Солигалича в Костромской земле. В двенадцатилетнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. В 1431 г. за добродетельную жизнь и твердое знание учения Церкви святой Иона был поставлен во епископа Рязанского и Муромского и положил немало трудов, обращая ко Христу племена мещеры, мордвы и муромы, проживавшие в его епархии.

В 1432 г. был избран в митрополиты всея Руси. Когда новоизбранный митрополит отправился к Патриарху Иосифу II (1416−1439 гг.) в Константинополь, чтобы принять постановление на митрополию, то оказалось, что незадолго до этого уже был посвящен на русскую митрополию зломудренный Исидор. Недолго пробыв в Киеве и Москве Исидор отправился на Флорентийский Собор (1438 г.), где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил митрополита Исидора. На Всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского Патриарха Григория III (1445−1450 гг.) впервые совершено русскими архиереями в Москве 15 декабря 1448 г. Святитель Иона, вступив на митрополию, с архипастырской ревностью стал заботиться о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы, рассылая учительные грамоты.

Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 г. святитель Иона совершил крестный ход по стенам Кремля, моля Пресвятую Богородицу о спасении города. И молитва его была услышана. За свою святую жизнь получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. Получив извещение о своей кончине, мирно почил 31 марта 1461 г. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления.

В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля. Собор Русской Церкви 1547 года установил праздновать святителю Ионе, митрополиту Московскому, особую память. В 1596 году Патриарх Иов установил празднование святителю Ионе в соборе других Московских Святителей, 5 октября.

Сегодня день памяти собирателя земли Русской святого благоверного Великого князя Ивана I Даниловича Калиты, скончавшегося 31 марта 1340 года (в 2001 г. решением Святейшего Патриарха Алексия II причислен к лику местночтимых святых г. Москвы).

Он был сыном святого благоверного московского князя Даниила (память 17 марта). Начал княжить в Москве с 1325 г. после гибели своего брата Юрия, в 1328 г. получил ярлык на великое княжество Владимирское.

Восемнадцать лет его правления были эпохой усиления Москвы и ее возвышения над остальными русскими городами. Главным средством к этому усилению было особенное умение Ивана ладить с ханом. Он часто ездил в Орду и вскоре заслужил расположение и доверие Узбека. В то время как другие русские земли страдали от татарских вторжений, владения князя Московского оставались спокойными, наполнялись жителями и, сравнительно с другими, находились в цветущем состоянии. «Перестали поганые воевать русскую землю, — говорит летописец, — перестали убивать христиан; отдохнули и опочили христиане от великой истомы и многой тягости и от насилия татарского; и с этих пор наступила тишина по всей земле».

В его правление митрополит Петр покинул Владимир и переехал в Москву, сделав ее своей резиденцией, что означало превращение Москвы в духовный центр Руси. По словам летописца, Иван Данилович избавил Русскую землю от татей и разбойников, всегда чинил правый суд, помогал бедным и нищим, защищал вдов от насильников. В княжение Ивана Даниловича в Москве был построен дубовый Кремль.

Свое прозвище Калита Великий Князь получил, как считают, от привычки носить с собой постоянно кошелек («калиту») с деньгами для раздачи милостыни. Он построил в Кремле Успенский и Архангельский соборы, церковь Иоанна Лествичника, в Переяславле-Залесском Иван I основал Горицкий (Успенский) монастырь. Умер, приняв схиму с именем Анания.

Сегодня день памяти выдающегося русского флотоводца и ученого Степана Осиповича Макарова, погибшего 31 марта 1904 г.

Он родился 27 декабря 1848 г. в г. Николаеве в семье прапорщика флота. Образование получил в Николаевском-на-Амуре морском училище. Макаров участвовал в Русско-турецкой войне 1877−78 гг., в ходе которой впервые в мире применил торпеды против турецких броненосцев и был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».

Его научные труды были удостоены премий Академии наук. Макаров прославился как основоположник теории непотопляемости корабля, над которой затем он работал в течение всей своей службы, непрерывно совершенствуя и обогащая ее новыми положениями и практическими предложениями, направленными на повышение боеспособности броненосного флота. В 1897 г. Макаров также выдвинул идею исследования Арктики с помощью ледоколов. По его проекту был построен первый мощный ледокол «Ермак», на котором Макаров дважды ходил среди льдов у берегов Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. С началом Русско-японской войны в 1904 г. адмирал был назначен командующим флотом в Тихом океане.

Погиб адмирал Макаров на командирском мостике флагманского броненосца «Петропавловск» под Порт-Артуром. Флагман флота наскочил на мину, взрыв пришелся в район погребов боезапаса. Артиллерийские снаряды и мины заграждения сдетонировали, буквально разорвав корабль пополам. Через две минуты мощный броненосец исчез под водой. Вместе с вице-адмиралом Макаровым погибли начальник его штаба контр-адмирал Молас, художник-баталист Василий Васильевич Верещагин, 27 офицеров и 652 нижних чина. Спастись удалось только 30 морякам, среди них был и Великий князь Кирилл Владимирович.

В один день с адмиралом С.О.Макаровым погиб выдающийся русский художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. Он родился 14 октября 1842 г. в Череповце в семье помещика. Свое образование Василий начал в Петербургском морском кадетском корпусе, где и увлекся рисованием, проявив в нем большие способности. Блестяще окончив корпус, Верещагин, вопреки воле родителей, подал в отставку и поступил в Академию художеств. Возмущенный поступком сына, отец отказал ему в материальной помощи, однако Верещагин упорно продолжал заниматься живописью. Его первыми самостоятельными работами были многочисленные рисунки с изображением народных типов, бытовых сцен и пейзажей Кавказа.

В 1867 г. художник уехал в Туркестан, где в то время происходили военные столкновения. В Средней Азии художнику довелось не только стать свидетелем войны, но и ее непосредственным участником. В 1868 г. в составе русского гарнизона он оборонял Самаркандскую крепость от войск бухарского эмира, был награжден за храбрость и мужество Георгиевским крестом. Итогом нескольких поездок в Туркестан также стала большая серия картин о Средней Азии.

Вспыхнувшая в 1877—1878 годах Русско-турецкая война вновь привела его на фронт. Всей душой сочувствуя освободительной борьбе славян против турецкого ига, художник участвовал во многих боях. В одном из сражений он был тяжело ранен и едва не погиб.

«Выполнить цель, которой я задался, — писал Верещагин, — дать обществу картину настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины мои будут не то».

Картины Верещагина Балканской серии с беспримерной правдивостью воспроизводят будни войны, эпизоды сражений: тяжелые переходы Русской армии в горах, полевые перевязочные госпитали и сцены зверств турок. Среди наиболее известных из них — «На Шипке все спокойно» (1878−1879) и «Шипка-Шейново» (1878−1879).

С 1887 по 1901 год Верещагин работал над серией картин, посвященных Отечественной войне 1812 года. Более двадцати полотен создано им на эту тему. Художником руководили высокие патриотические помыслы — «показать в картинах 1812 года великий национальный дух русского народа, его самоотверженность и героизм в борьбе с врагом». Художник сумел выразить освободительный, народный характер войны, развенчать Наполеона, лишить его «пьедестала героя, на который он вознесен».

Русско-японская война застала Верещагина за работой над начатыми картинами; он все оставил и, по выражению Репина, «полетел» на Дальний Восток, чтобы снова участвовать в боях и поведать о них в своих произведениях. Однако уже 31 марта 1904 г. Верещагин вместе с адмиралом С.О.Макаровым погиб на броненосце «Петропавловск», взорванном вражеской миной на рейде под Порт-Артуром.

Сегодня также день памяти подвижника благочестия, члена Русского Собрания архиепископа Тобольского и Сибирского Варнавы (Накропина), скончавшегося в 1924 г.

Он родился в 1859 г. в крестьянской семье в Олонецкой губернии, в миру звался Василием. С молодых лет был пламенным ревнителем Православия, в 1897 г. принял постриг, был настоятелем нескольких монастырей, в 1911 г. хиротонисан во епископа. Владыка был другом Г. Е.Распутина, за что претерпел немалые гонения и поношения. Уже 8 марта 1917 г. он был удален с Тобольской кафедры. При большевиках в 1918 г. был арестован, стал узником Бутырской и Таганской тюрем, но через несколько месяцев был освобожден. Скончался в Москве, отпет Патриархом Тихоном.

