Папа Римский Лев вступился перед Трампом за Иран. Иран вступился перед Трампом за папу Римского
Глава Ватикана раскритиковал президента США за его агрессию против Тегерана. Иранские власти выразили слова благодарности Ватикану…
8 и 11 апреля 2026 года глава Ватикана папа Римский Лев XIV выступил с критикой агрессии Израиля и США против Ирана, чем вызвал явное раздражение в Вашингтоне, где ему ответили в весьма жёсткой манере.
8 апреля глава католиков назвал неприемлемыми угрозы США в адрес народа Ирана и призвал не вредить людям, сообщает ТАСС. «Как мы все знаем, в адрес всего народа Ирана поступила угроза. Это совершенно неприемлемо. Здесь, безусловно, стоит вопрос международного права, но он гораздо шире. Это моральный вопрос, касающийся блага всего народа», — сказал папа Римский, покидая свою летнюю резиденцию под Римом.
«Я хотел бы призвать всех искренне задуматься о сердцах невинных людей, множества детей, пожилых людей, совершенно невинных, которые станут жертвами эскалации войны», — добавил он.
11 апреля он вновь повторил свой миротворческий призыв к США. Папа Лев XIV провел молитвенное бдение за мир в соборе Святого Петра в Ватикане, передаёт РИА Новости.
Во время богослужения глава Ватикана обратился к лидерам государств с прямым призывом: «Остановитесь! Пришло время мира! Сядьте за стол диалога, а не за стол, где планируется перевооружение и планируются кровавые действия».
Папа подчеркнул, что Католическая церковь будет продолжать призывать к миру «даже когда отказ от логики войны может привести к непониманию и презрению», и всегда будет проповедовать «послушание Богу, а не какой-либо человеческой власти».
Понтифик не упоминал конкретных имен, но в мировых СМИ восприняли его слова как обращение к лидерам США и Израиля, ведущих военные действия против Ирана.
13 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп выступил с резким ответом в адрес папы Льва XIV, назвав его слабым. В своем сообщении в социальной сети Truth Social глава США заявил, что папа обязан своим избранием исключительно политической обстановке в Вашингтоне.
«Лев должен взять себя в руки как папа, использовать здравый смысл, перестать потакать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком», — написал Дональд Трамп.
Президент США подчеркнул, что понтифик стал «шокирующим сюрпризом» при избрании, поскольку его кандидатура не значилась ни в одном списке. По мнению Трампа, Католическая церковь поставила во главе американца только ради того, чтобы эффективнее взаимодействовать с его администрацией. «Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане», — заявил американский лидер.
В результате за папу Римскому вступился даже власти Ирана. «Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с вами слава, дарованная Аллахом», — написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в одной из соцсетей.
Иранский спикер назвал позицию понтифика «бесстрашной» и вдохновляющей для миллионов людей.
Впрочем, сам папа Римский Лев XIV уже заявил, что продолжит критиковать США и Израиль за их агрессию. Соответствующее заявление глава Ватикана сделал по пути в Алжир, куда он направился с визитом.
«Я не боюсь администрации Трампа. Я буду продолжать громко проповедовать евангельское послание, за которое борется Церковь. Мы не политики, мы смотрим на внешнюю политику с разных точек зрения», — отметил папа, добавив, что обращается с этим призывом ко всем мировым лидерам.
Папа Римский утверждает, что его позиция не носит политического характера, а исходит из христианского понимания миротворчества. «Давайте попытаемся положить конец войнам и содействовать миру и примирению», — сказал он.
