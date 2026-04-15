Папа Римский Лев вступился перед Трампом за Иран. Иран вступился перед Трампом за папу Римского

8 и 11 апреля 2026 года глава Ватикана папа Римский Лев XIV выступил с критикой агрессии Израиля и США против Ирана, чем вызвал явное раздражение в Вашингтоне, где ему ответили в весьма жёсткой манере.

8 апреля глава католиков назвал неприемлемыми угрозы США в адрес народа Ирана и призвал не вредить людям, сообщает ТАСС. «Как мы все знаем, в адрес всего народа Ирана поступила угроза. Это совершенно неприемлемо. Здесь, безусловно, стоит вопрос международного права, но он гораздо шире. Это моральный вопрос, касающийся блага всего народа», — сказал папа Римский, покидая свою летнюю резиденцию под Римом.

«Я хотел бы призвать всех искренне задуматься о сердцах невинных людей, множества детей, пожилых людей, совершенно невинных, которые станут жертвами эскалации войны», — добавил он.

11 апреля он вновь повторил свой миротворческий призыв к США. Папа Лев XIV провел молитвенное бдение за мир в соборе Святого Петра в Ватикане, передаёт РИА Новости.

Во время богослужения глава Ватикана обратился к лидерам государств с прямым призывом: «Остановитесь! Пришло время мира! Сядьте за стол диалога, а не за стол, где планируется перевооружение и планируются кровавые действия».

Папа подчеркнул, что Католическая церковь будет продолжать призывать к миру «даже когда отказ от логики войны может привести к непониманию и презрению», и всегда будет проповедовать «послушание Богу, а не какой-либо человеческой власти».

Понтифик не упоминал конкретных имен, но в мировых СМИ восприняли его слова как обращение к лидерам США и Израиля, ведущих военные действия против Ирана.

13 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп выступил с резким ответом в адрес папы Льва XIV, назвав его слабым. В своем сообщении в социальной сети Truth Social глава США заявил, что папа обязан своим избранием исключительно политической обстановке в Вашингтоне.

«Лев должен взять себя в руки как папа, использовать здравый смысл, перестать потакать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком», — написал Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что понтифик стал «шокирующим сюрпризом» при избрании, поскольку его кандидатура не значилась ни в одном списке. По мнению Трампа, Католическая церковь поставила во главе американца только ради того, чтобы эффективнее взаимодействовать с его администрацией. «Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане», — заявил американский лидер.

В результате за папу Римскому вступился даже власти Ирана. «Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с вами слава, дарованная Аллахом», — написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в одной из соцсетей.

Иранский спикер назвал позицию понтифика «бесстрашной» и вдохновляющей для миллионов людей.

Впрочем, сам папа Римский Лев XIV уже заявил, что продолжит критиковать США и Израиль за их агрессию. Соответствующее заявление глава Ватикана сделал по пути в Алжир, куда он направился с визитом.

«Я не боюсь администрации Трампа. Я буду продолжать громко проповедовать евангельское послание, за которое борется Церковь. Мы не политики, мы смотрим на внешнюю политику с разных точек зрения», — отметил папа, добавив, что обращается с этим призывом ко всем мировым лидерам.

Папа Римский утверждает, что его позиция не носит политического характера, а исходит из христианского понимания миротворчества. «Давайте попытаемся положить конец войнам и содействовать миру и примирению», — сказал он.

Русская линия