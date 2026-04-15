13 апреля 2026 года, в Светлый понедельник, состоялось заседание Сосновского районного суда в городе Черкассы на Украине, в ходе которого рассматривалось очередное надуманное уголовное дело против митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, сообщает Телеграм-канал «Черкасский Благовестник».

В судебном заседании прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения для владыки в виде личных обязательств, а именно:

— являться по каждому требованию суда;

— сообщать об изменении своего места проживания, работы или номера телефона;

— запрещается общаться со свидетелями уголовного производства;

— запрещается иметь на руках заграничный паспорт и другие документы, позволяющие выехать с территории Украины.

Сосновский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения митрополиту Феодосию на очередные 60 суток.

Кроме того, во время судебного заседания должна была быть допрошена эксперт Черкасского отделения КНИИСЭ МЮ Украины А.П. Стромило, которая в целом ряде уголовных дел против архипастыря пытается доказать «преступность» намерений и действий иерарха. Однако в суд она снова без уважительных причин не явилась.

За неуважение к суду и неявку без объяснения причины, суд наложил на А.П.Стромило очередной штраф в размере 6 тысяч гривен. В случае дальнейшего игнорирования судебного процесса, сторона защиты планирует инициировать привлечение Стромило к уголовной ответственности за её невыдерживающие критики «экспертизы» в сфабрикованных уголовных делах против митрополита Феодосия.

Русская линия