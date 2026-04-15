Русская линия
Сводка новостей от 15 апреля 2026

Режим Зеленского ввёл уголовную ответственность за «антисемитизм»
Отныне за критику евреев и Израиля на Украине можно попасть за решётку на 8 лет…

Владимир Зеленский встретился с украинскими раввинамиГлава украинского режима Владимир Зеленский, продолжающий проводить дискриминационную политику против Украинской Православной Церкви, подписал законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за проявления антисемитизма на Украине. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс Украины для уточнения норм о нарушении равноправия граждан, передаёт портал Raskolam.net.

Согласно принятому документу, статья 161 Уголовного кодекса дополняется формулировкой «проявления антисемитизма». Этот термин определяет конкретную «форму дискриминации, направленную против евреев» как этнической или религиозной группы. В зависимости от обстоятельств правонарушения, закон предусматривает наказание от штрафов до 8 лет лишения свободы.

Инициатором данного законопроекта выступила группа народных депутатов от фракции «Слуга народа». Документ стал логическим продолжением базового закона «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который был принят ещё в 2021 году. Стоит отметить, что Верховная Рада проголосовала за текущие изменения в феврале 2022 года, после чего они ожидали подписи главы государства.

Ранее Владимир Зеленский провёл торжественную встречу с раввинами украинских городов и представителями еврейских общин, приуроченную к празднику Песах.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Эстонская Православная Христианская Церковь выразила обеспокоенность продолжающейся антицерковной политикой эстонских властей
Священноначалие ЭПХЦ выступило со специальным обращением в связи с публикацией ежегодника Департамента полиции безопасности Эстонии за 2025 год...

Митрополиту Черкасскому Феодосию продлили меру пресечения на два месяца
Владыке запрещено покидать Украину и менять номер телефона и место жительства...

Режим Зеленского ввёл уголовную ответственность за «антисемитизм»
Отныне за критику евреев и Израиля на Украине можно попасть за решётку на 8 лет...

На Святой Горе Афон в понедельник Светлой седмицы погиб монах
Трагедия произошла в результате ДТП после Крестного хода «Достойно есть» и потрясла верующих и монашество...

Папа Римский Лев вступился перед Трампом за Иран. Иран вступился перед Трампом за папу Римского
Глава Ватикана раскритиковал президента США за его агрессию против Тегерана. Иранские власти выразили слова благодарности Ватикану...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Ионы, святого благоверного Великого князя Ивана Калиты, вспоминаем адмирала С.О.Макарова, художника В.В.Верещагина и архиепископа Варнаву (Накропина)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика