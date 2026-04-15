Отныне за критику евреев и Израиля на Украине можно попасть за решётку на 8 лет…

Глава украинского режима Владимир Зеленский, продолжающий проводить дискриминационную политику против Украинской Православной Церкви, подписал законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за проявления антисемитизма на Украине. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс Украины для уточнения норм о нарушении равноправия граждан, передаёт портал Raskolam.net.

Согласно принятому документу, статья 161 Уголовного кодекса дополняется формулировкой «проявления антисемитизма». Этот термин определяет конкретную «форму дискриминации, направленную против евреев» как этнической или религиозной группы. В зависимости от обстоятельств правонарушения, закон предусматривает наказание от штрафов до 8 лет лишения свободы.

Инициатором данного законопроекта выступила группа народных депутатов от фракции «Слуга народа». Документ стал логическим продолжением базового закона «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который был принят ещё в 2021 году. Стоит отметить, что Верховная Рада проголосовала за текущие изменения в феврале 2022 года, после чего они ожидали подписи главы государства.

Ранее Владимир Зеленский провёл торжественную встречу с раввинами украинских городов и представителями еврейских общин, приуроченную к празднику Песах.

