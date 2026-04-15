14 апреля 2026 года Эстонская Православная Христианская Церковь выступила со специальным обращением, в котором выразила глубокую обеспокоенность в связи с упоминанием ЭХПЦ в ежегоднике Департамента полиции безопасности (КаПо) Эстонии, а также в связи с рядом публикаций в средствах массовой информации, последовавших за его выходом. Текст обращения был опубликован на официальном сайте ЭХПЦ.

«Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что упоминание ЭПХЦ в разделе ежегодника, посвященном защите конституционного строя, происходит на фоне незавершённого судебного процесса. Принятые в Рийгикогу поправки к Закону о церквях и приходах не были подписаны Президентом Республики и в настоящее время переданы на рассмотрение Государственного суда для проверки их соответствия Конституции Эстонии. В этой ситуации включение Церкви в раздел, связанный угрозам конституционному порядку, до завершения судебного разбирательства представляется нам преждевременным и преследующим цель оказать давление на восприятие общественным мнением пока не урегулированного правового вопроса», — говорится в обращении.

«Целью служения Церкви является духовное окормление православных верующих Эстонии. Церковная проповедь воспитывает в прихожанах любовь к Богу и ближнему, а деятельность Церкви осуществляется в рамках эстонского законодательства. Приходы нашей Церкви участвуют в общественной и благотворительной жизни Эстонии. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЭПХЦ неоднократно осуждала войну и публично выражала свою позицию. Во всех наших храмах ежедневно возносится молитва о мире и скорейшем прекращении войны», — отмечается в документе.

В Эстонской Православной Христианской Церкви указали, что их Предстоятелем является митрополит Таллинский Евгений. «В соответствии с действующим законодательством и каноническими нормами, полномочия по церковно-административным действиям в Эстонии переданы на данный момент викарным епископам, которые осуществляют это руководство согласно доверенностям от лица Церкви. Вместе с тем считаем необходимым опровергнуть утверждение в ежегоднике о том, что деятельность ЭПХЦ направляется и координируется управлением Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья от имени Патриарха Кирилла. Это утверждение не соответствует действительности. Наша внутренняя жизнь, административные решения и пастырская деятельность осуществляются независимо, без какого-либо внешнего руководства или координации со стороны структур РПЦ».

«Мы неоднократно заявляли о своей готовности к открытому и конструктивному взаимодействию с любыми, в том числе и силовыми, государственными учреждениями. Вместе с тем вынуждены констатировать, что ни Министерство внутренних дел, ни его подструктуры — Департамент полиции безопасности и Департамент полиции и погранохраны — не запрашивают у руководства ЭПХЦ информацию о лицах, в отношении которых рассматриваются или уже приняты те или иные решения. Более того, зачастую сами затронутые лица не получают своевременно официального уведомления о принятых в их отношении мерах, не говоря уже о том, чтобы дать им возможность опровергнуть информацию, если она не соответствует действительности. В ряде случаев соответствующие решения становились известны нам и самим священнослужителям от журналистов раньше, чем они появлялись в официальных реестрах», — отметили в Эстонской Церкви.

«Мы убеждены, что своевременное и конструктивное взаимодействие силовых структур с руководством ЭПХЦ было бы значительно продуктивнее в целях обеспечения безопасности общества и его консолидации. Понимая важность вопросов государственной безопасности и разделяя ответственность за стабильность эстонского общества, мы призываем к открытому и конструктивному диалогу», — говорится в документе.

Русская линия