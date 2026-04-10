Власти Израиля сняли все ограничения, ранее введённые ими на Святой Земле в связи с военными действиями против Ирана…

9 апреля 2026 года, в Великий Четверг, власти Израиля открыли для верующих Храм Гроба Господня после ранее введённых ограничений, сообщает СПЖ.

Это стало возможно после достижения договорённостей в военном конфликте между США, Израилем и Ираном. Израильская сторона разрешила полноценное проведение богослужений и восстановила нормальное функционирование храма. Уже в день открытия верующие смогли присутствовать на богослужениях Страстной седмицы.

Ранее в Иерусалимской Патриархии сообщали, что доступ к храму могут открыть лишь в Великую Субботу, однако допускали возможность более раннего решения. До этого момента святыня оставалась закрытой, а доступ к ней контролировался полицией.

«Велик нынешний день, и мы благодарим Бога, Который сподобил нас — посреди бедствий войны, посреди испытаний, сирен и паники, охвативших всю Святую Землю, — отпраздновать это великое событие крайнего смирения Спасителя нашего Христа: чин умовения ног учеников», — сказал Патриарх Иерусалимский Феофил III, комментируя открытие храма.

Глава Иерусалимского Патриархата подчеркнул, что сегодняшнее торжество имеет особое значение, поскольку это первый день, когда все ограничения были официально сняты с февраля 2026 года — с начала обострения ближневосточного конфликта.

«Мир Христов — это тот мир, который успокаивает всех, и этот мир неразрывно связан с надеждой. Мы молимся, чтобы эта надежда осуществилась, дабы весь мир вновь обрел свой путь — в мире и здравии», — добавил Патриарх.

Говоря о предстоящей Великой Субботе и церемонии схождения Благодатного огня, Его Блаженство отметил, что детали богослужения пока уточняются, поскольку не до конца ясно, насколько подготовлены к этому полиция и Совет безопасности. По его словам, планируются встречи с представителями властей, однако Предстоятель настроен оптимистично.

«Все прихожане нуждаются в богослужениях и молитвах. Люди невероятно пострадали от этого военного кризиса, прежде всего от выпавших на них испытаний», — подчеркнул Патриарх Феофил.

«Все мы столкнулись с опасностью войны, и все осознали, сколь несправедлива война, и что мир — это то, что ничем не заменить. Как же мы жаждем мира Христова!» — заключил Предстоятель Иерусалимской Церкви, пожелав всем многая лета и доброй Пасхи.

