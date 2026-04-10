Русская линия
Сводка новостей от 10 апреля 2026

В Русской Православной Церкви приветствовали решение Владимира Путина объявить Пасхальное перемирие
Президент России дал поручение Минобороны РФ с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года остановить все боевые действия в зоне СВО…

Кремль9 апреля 2026 года на официальном сайте Президента РФ было опубликовано решение Владимира Путина в связи с приближающимся православным праздником Светлого Христова Воскресения объявить на Донбассе и по всей линии фронта на Украине перемирие.

«Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года, — говорится в документе.

Министру обороны Российской Федерации А.Р.Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — Сообщение о Пасхальном перемирии на Донбассекомандующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии В.В.Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации".

В Русской Православной Церкви поддержали это решение российских властей. «Приветствуем объявленное Президентом России В.В. Путиным пасхальное перемирие. Надеемся, что его соблюдение позволит многим людям, проживающим в зонах, затронутых боевыми действиями, безопасно посетить пасхальные богослужения. Также надеемся, что украинская сторона последует этому примеру», — написал в своём Телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Русская линия

Сегодня Великая Пятница
Во всех храмах в этот день из алтаря выносится Плащаница, изображающая снятое с Креста Тело Христа Спасителя...

В Русской Православной Церкви приветствовали решение Владимира Путина объявить Пасхальное перемирие
Президент России дал поручение Минобороны РФ с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года остановить все боевые действия в зоне СВО...

Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь открыли для паломников
Власти Израиля сняли все ограничения, ранее введённые ими на Святой Земле в связи с военными действиями против Ирана...

Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву
Несмотря на сложности, делегация Фонда сегодня вылетела на Святую Землю, чтобы получить святыню из рук представителей Иерусалимского Патриархата...

На территории Верхней Киево-Печерской лавры произошёл пожар
Пожарным удалось оперативно потушить возгорание, которое возникло в одноэтажном здании под управлением Национального заповедника...

На Украине похищены протоиерей Александр Окружко и архимандрит Филарет (Оливинский)
Священнослужителей Украинской Православной Церкви продолжают подвергать насильственной мобилизации...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобномученика Евстратия Печерского...

