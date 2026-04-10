Президент России дал поручение Минобороны РФ с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года остановить все боевые действия в зоне СВО…

9 апреля 2026 года на официальном сайте Президента РФ было опубликовано решение Владимира Путина в связи с приближающимся православным праздником Светлого Христова Воскресения объявить на Донбассе и по всей линии фронта на Украине перемирие.

«Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года, — говорится в документе.

Министру обороны Российской Федерации А.Р.Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — командующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии В.В.Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации".

В Русской Православной Церкви поддержали это решение российских властей. «Приветствуем объявленное Президентом России В.В. Путиным пасхальное перемирие. Надеемся, что его соблюдение позволит многим людям, проживающим в зонах, затронутых боевыми действиями, безопасно посетить пасхальные богослужения. Также надеемся, что украинская сторона последует этому примеру», — написал в своём Телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

