Несмотря на сложности, делегация Фонда сегодня вылетела на Святую Землю, чтобы получить святыню из рук представителей Иерусалимского Патриархата…

10 апреля 2026 года делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем Попечительского совета Фонда Владимиром Якуниным и викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополитом Каширским Феогностом, директором Фонда Владимиром Бушуевым и ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александром Соколовым вылетела из Москвы на Святую Землю за Благодатным огнём, сообщает РИА Новости.

Фонд Андрея Первозванного планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт «Внуково» в субботу вечером при поддержке государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос».

В аэропорту святыню смогут принять представители различных епархий Русской Православной Церкви. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.

По информации, имеющейся в Фонде Андрея Первозванного, Благодатный огонь будет доставлен в Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Киров, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Салехард, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тулу, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Читу, Челябинск, Чебоксары, Якутск, Ярославль и другие города.

Телевизионную трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал, Россия 1.

Фонд Андрея Первозванного с 2003 года доставляет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву. За это время принесение Благодатного огня стало поистине народной традицией: миллионы верующих смотрят трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме и в пасхальные дни приносят лампады, возженные от Благодатного огня, в свои дома.

Русская линия