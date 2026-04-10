Во всех храмах в этот день из алтаря выносится Плащаница, изображающая снятое с Креста Тело Христа Спасителя…

Братия и сестры! Вспомним ещё раз тот путь, который прошёл Господь наш Иисус Христос перед Своей смертью, спасительной для рода человеческого.

Вот Христос стоит перед Каиафой. Кто такой Каиафа? Он — первосвященник, глава Ветхозаветной Церкви. А кто Христос Спаситель? Он Бог. Перед первосвященником стоит Бог! И первосвященник вместо того, чтобы поклониться Ему, пытается судить Его.

Ветхозаветная Церковь имела свои добрые качества: она исповедовала веру в Единого Бога, отвергала поклонение идолам, она оставила нам священные книги Ветхого Завета, и самую драгоценную из них — Псалтирь. Внимательно изучая эти книги, мы узнаём пророчества о Христе, о том, что Он должен родиться в Вифлееме, проповедовать Своё учение, пострадать и воскреснуть из мертвых.

И, казалось бы, первосвященник должен был Его узнать. Он даже обращается к Христу Спасителю: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» До сих пор Христос молчал, но на этот вопрос он дал ответ: «Ты сказал». Может быть, некоторых смутит особая форма этого ответа. Как будто Христос не совсем точно сказал «Я — Сын Божий», но «ты сказал». Однако именно такой была форма утверждения в то время, поэтому её приводит святой евангелист Матфей. А Евангелист Марк, чтобы отвергнуть от нас всякое сомнение, написал в своём Евангелии, что на вопрос первосвященника «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Христос ответил «Аз есмь, и вы узрите Сына Человеческаго, сидящаго одесную Силы и грядущаго на облацех небесных».

После этого ответа что надлежало бы сделать первосвященнику? Наверное, уверовать, или хотя бы остановить судилище. Сколько он знал удивительных чудес Христовых: исцеление прокаженных, бесноватых, расслабленных (даже слепорожденный стал видеть), насыщение многотысячной толпы пятью хлебами. Совсем недавно он узнал о воскрешении четверодневного, уже смердящего, Лазаря. Но первосвященник думает о другом. Зависть, ненависть восстают в сердце Каиафы и заслоняют от него Божественность Христа, помрачают его рассудок. И поэтому вместо того, чтобы уверовать, он так возмутился, что разорвал на себе одежду и признал Господа повинным смерти.

Последний земной суд над Христом принадлежит Пилату. Ему, как представителю римского императора, прокуратору Иудеи, важно узнать, не объявляет ли Христос Себя царём, не восстаёт ли против римского императора, которому он, Пилат, служит. «Ты ли Царь Иудейский?» — спрашивает Его Пилат. Христос, не отвергая того, что Он Царь, разъясняет: «Царство Мое не от мира сего». Пилат официально, перед всем народом, признаёт Иисуса Христа невиновным, потому что не нашёл в Нём никакой угрозы Римскому государству. И в то же время, боясь клеветы иудеев и возмущения толпы, осуждает Его на крестную смерть.

Воины бьют Его по ланитам, надевают терновый венец, ударяют по голове тростью, подвергают бичеванию. И, наконец, ведут на распятие. Вне города, на холме Голгофе, распинают Его среди двух разбойников. Разбойник, распятый вместе с Ним, обращается к Нему: «Помяни мя Господи, когда придеши во Царствии Твоем». Велика вера разбойника: Распятый на Кресте обещает ему рай и разбойник верит, и первым входит со Христом в Его Царство.

У подножия Креста Христос Спаситель видит Матерь Свою Пресвятую Богородицу. Он указывает Ей на ученика — Иоанна Богослова: «Се сын Твой», а ему говорит: «Се Матерь твоя». По разуму Святой Церкви, в этот момент Иоанн Богослов представлял собой всех учеников христовых, поэтому Пресвятая Богородица стала Матерью не только Иоанну Богослову, но и всем верующим во Христа. Последними словами Спасителя в этой жизни были: «Свершилось! Отче, в руки Твои предаю дух Мой».

После смерти на Кресте Христос Спаситель сошёл душою во ад, чтобы и там возвестить победу над смертью, начало вечной жизни и открытие рая. Святая Церковь выражает это в богослужебных песнопениях: «Егда снизшел Еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил Еси блистанием Божества!»

Христос — наш Путь, и Истина, и Жизнь! Где бы мы ни были, на земле или в жизни иной, мы всегда будем Христовы. «Жизнодавче, слава Тебе!».

Аминь.

Сегодня мы с вами с благоговением приложимся к Плащанице, изображающей снятое с Креста Тело Спасителя. Не следует целовать Его лик, но только ноги и Евангелие, лежащее у Него на груди.

Архимандрит Борис (Долженко)