Блаженный Евстратий родился в XI веке в Киеве в богатой семье. Следуя евангельским словам: «Никтоже воин бывая обязуется куплями житейскими», он раздал свое имение бедным и вступил в Киево-Печерскую обитель под управлением святого преподобного Антония. Инок Евстратий смиренно проходил послушание в обители, строго исполняя молитвенное правило и проводя дни в постничестве и воздержании, за что вскоре получил имя «постника».

Когда в 1096 году на Киев напали половцы и разорили Печерский монастырь, истребив многих иноков, преподобный Евстратий был взят в плен и вместе с тридцатью монастырскими рабочими и двадцатью киевлянами продан в рабство одному иудею, жившему в городе Корсуни. Богопротивный еврей стал принуждать пленников отречься от Христа, угрожая противящихся уморить голодом в оковах. Но мужественный инок Евстратий молитвенно укреплял и поучал своих братий-христиан духовными наставлениями: «Братие! Кто из вас крестился и уверовал во Христа, пусть тот не изменяет обету, данному при Крещении. Христос возродил нас водою и Духом, искупил нас от клятвы закона Своею Кровию и сделал нас наследниками Своего Царствия. Если живем — будем жить для Господа; если умрем — умрем в Господе и временною смертью обрящем вечную жизнь». Укрепляемые словами преподобного, пленники предпочли лучше умереть от недостатка временной пищи и пития, но не отречься от Христа, Который есть пища и питие вечной жизни. Истощенные голодом и жаждой, все пятьдесят пленников через несколько дней умерли. Только один преподобный Евстратий остался жив, потому что с юных лет привык к посту. Томимый голодом, он уже в течение четырнадцати дней не прикасался к пище и воде. Нечестивый еврей, видя, что из-за черноризца пропали его деньги, заплаченные за пленных, решил отомстить святому иноку.

Приближалось Светлое Христово Воскресение, и еврей-рабовладелец во время празднования иудейской пасхи, собрав своих друзей, распял на кресте преподобного Евстратия. Собравшиеся вокруг распятого святого жестокие мучители поносили страстотерпца и предлагали вкусить их пасхи. На это преподобномученик отвечал: «Я верую, что Господь скажет некогда и мне, как сказал разбойнику: „днесь со Мной будеши в Раю“. Но на вас придет отмщение за кровь мою и за кровь купленных вами христиан».

Услышав это, вне себя от ярости богомерзкий иудей пронзил святого Евстратия копьем. Тогда все увидели огненную колесницу и огненных коней, уносивших ликующую душу святого на небо, и услышали с неба глас: «Вот доблестный гражданин Града Небесного!» Святое тело страдальца, снятое с креста, было ввергнуто в море. Верующие христиане долго искали святые мощи мученика, но не смогли их найти. Промыслом Божиим нетленные мощи были обретены в пещере и источали множество чудес. Впоследствии они были перенесены в Ближние пещеры Киево-Печерского монастыря.

Предсказание святого мученика Евстратия о том, что кровь его будет отомщена, исполнилось тотчас после его смерти. В тот же день пришло повеление Императора Византийской империи Алексея I Комнена изгнать из Корсуни всех евреев, лишив их имущества, а старейшин избить за мучение христиан. Иудей, распинавший преподобномученика Евстратия, был повешен на дереве, получив справедливое возмездие за беззаконие.

