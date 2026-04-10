7 апреля 2026 года на территории Верхней Киево-Печерской лавры в Киеве произошёл пожар в недействующем одноэтажном здании под управлением Национального заповедника. Огонь охватил 150 кв. метров, но был ликвидирован спасателями за 32 минуты без пострадавших; причины возгорания устанавливаются. Напомнено, что ранее заповедник перевел таблички с именами святых на украинский язык, сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, сигнал о пожаре на улице Лаврской поступил в дежурную часть в 13:11. Очаг возгорания находился в одноэтажном недействующем здании на музейной территории. Огонь быстро распространился на площадь около 150 квадратных метров, однако спасателям удалось полностью ликвидировать пожар уже к 13:43.

Ранее в социальных сетях были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых запечатлен момент пожара в части Верхней лавры. Информация о возгорании подтвердила, что пострадавшее строение относится к объектам, находящимся под управлением Национального заповедника. На данный момент причины происшествия выясняются специалистами.

Ранее Национальный заповедник «Киево-Печерская Лавра» провёл переименование имён святых, чьи нетленные мощи почивают в пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Таблички с именами преподобных, которые ранее были написаны на церковнославянском языке, были переведены музейными работниками на украинский язык.

Русская линия