Русская линия
Сводка новостей от 10 апреля 2026

На Украине похищены протоиерей Александр Окружко и архимандрит Филарет (Оливинский)
Священнослужителей Украинской Православной Церкви продолжают подвергать насильственной мобилизации…

Протоиерей Александр Окружко8 апреля 2026 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования похитили настоятеля храма Рождества Богородицы протоиерея Александра Окружко, сообщает СПЖ.

По словам родственников священника, отца Александра оперативно провели через военно-врачебную комиссию и поместили в казарму в одной из военных частей города. У священника отобрали телефон, он находится вне связи.

Церковь Рождества Богородицы находится в селе Должок, которое сегодня фактически является частью Каменца-Подольского и находится в западной его части. От этого храма ежегодно отправляется Крестный ход в Почаевскую лавру к празднику Успения Богородицы. В 2023 году активисты «ПЦУ» при поддержке властей пытались захватить эту церковь, но им это не удалось.

Теперь неугодного священника Украинской Православной Церкви похитили и хотят насильно отправить на фронт.

Архимандрит Филарет (Оливинский)Тем временем, в Виннице сотрудники ТЦК также задержали клирика Винницкой епархии архимандрита Филарета (Оливинского). Несмотря на то, что военные документы священнослужителя и данные в системе «Резерв+» находятся в полном порядке, его доставили в ТЦК. Представители центра объяснили свои действия необходимостью оформить бумаги для временной отсрочки.

Однако в итоге архимандрита Филарета закрыли на территории ТЦК, где он находится до сих пор. Священник выполняет функции личного секретаря митрополита Винницкого и Барского Варсонофия и руководит епархиальной канцелярией.

В епархии призвали верующих молиться об отце Филарете и распространять информацию о его задержании, чтобы не допустить мобилизации клирика.

Ранее были сообщения о том, что режим Зеленского может использовать время Пасхальных праздников для массового похищения священнослужителей Украинской Православной Церкви, которые будут задерживаться прямо у храмов и сопровождаться в ТЦК.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика