Сводка новостей от 8 апреля 2026

Храм Гроба Господня могут открыть для верующих
Перемирие между США и Ираном даёт возможность провести церемонию схождения Благодатного огня при участии паломников…

Храм Гроба ГосподняВласти Израиля рассматривают возможность открыть паломникам доступ к Храму Гроба Господня в Великую Субботу, когда происходит чудо схождение Благодатного огня, сообщает СПЖ со ссылкой на источники в Иерусалимской Патриархии. В настоящее время храм продолжает оставаться закрытым для посещения, но есть надежда, что ограничения будут отменены.

По словам источника в Иерусалимском Патриархате, на который ссылается «Союз православных журналистов», «изменение ситуации стало возможно после договоренностей в военном конфликте между США, Израилем и Ираном». На этом фоне не исключена возможность, что Храм Гроба Господня откроют для молитвы и раньше, но пока точной информации по этому поводу нет.

Накануне Иерусалимский Патриарх Феофил обратился к верующим со словами поддержки, отметив тяжелые испытания, которые переживает Святая Земля. По его словам, сегодня страдания затрагивают многие регионы — «от улиц Газы до Тивериады», а сама иерусалимская земля живет в условиях постоянной угрозы.

Патриарх Феофил напомнил, что нынешние испытания не являются оставлением человека Богом: «В этот период Великого поста нас утешает уверенность, что Господь слышит наши стенания и разделяет наши страдания». Он указал на евангельские события — слёзы Христа у гроба Лазаря и Его страдания на Кресте — как свидетельство того, что Бог пребывает рядом с человеком даже в скорби.

В то же время Предстоятель Иерусалимской Церкви призвал верующих не терять надежду, подчеркивая, что Страстная седмица завершается не страданием, а Воскресением.

«В это святое время мы еще раз станем свидетелями чуда Воскресения, и святой огонь выйдет из гробницы Христовой. Никакая тьма не сможет скрыть Его жизнь, и никакая сила не сможет погасить надежду, дарованную нам в Его Воскресении», — сказал он.

Сегодня Великая Среда
Православные христиане вспоминают приготовление Господа к погребению и предательство Его Иудой...

Сергей Худиев: В каком духовно-нравственном состоянии нужно пребывать, чтобы призывать к применению ядерного оружия? Это не Православие
Известный православный публицист прокомментировал призыв главы телеканала «Царьград» К. Малофеева нанести ядерный удар по Украине...

Режим Зеленского может использовать Пасхальные торжества для массовой мобилизации священников УПЦ
В украинской полиции уже заявили, что будут проводить у храмов 11−12 апреля «выборочные проверки» граждан...

