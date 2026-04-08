Власти Израиля рассматривают возможность открыть паломникам доступ к Храму Гроба Господня в Великую Субботу, когда происходит чудо схождение Благодатного огня, сообщает СПЖ со ссылкой на источники в Иерусалимской Патриархии. В настоящее время храм продолжает оставаться закрытым для посещения, но есть надежда, что ограничения будут отменены.

По словам источника в Иерусалимском Патриархате, на который ссылается «Союз православных журналистов», «изменение ситуации стало возможно после договоренностей в военном конфликте между США, Израилем и Ираном». На этом фоне не исключена возможность, что Храм Гроба Господня откроют для молитвы и раньше, но пока точной информации по этому поводу нет.

Накануне Иерусалимский Патриарх Феофил обратился к верующим со словами поддержки, отметив тяжелые испытания, которые переживает Святая Земля. По его словам, сегодня страдания затрагивают многие регионы — «от улиц Газы до Тивериады», а сама иерусалимская земля живет в условиях постоянной угрозы.

Патриарх Феофил напомнил, что нынешние испытания не являются оставлением человека Богом: «В этот период Великого поста нас утешает уверенность, что Господь слышит наши стенания и разделяет наши страдания». Он указал на евангельские события — слёзы Христа у гроба Лазаря и Его страдания на Кресте — как свидетельство того, что Бог пребывает рядом с человеком даже в скорби.

В то же время Предстоятель Иерусалимской Церкви призвал верующих не терять надежду, подчеркивая, что Страстная седмица завершается не страданием, а Воскресением.

«В это святое время мы еще раз станем свидетелями чуда Воскресения, и святой огонь выйдет из гробницы Христовой. Никакая тьма не сможет скрыть Его жизнь, и никакая сила не сможет погасить надежду, дарованную нам в Его Воскресении», — сказал он.

