На следующий день после Благовещения Пресвятой Богородицы, а также 13 июля по юлианскому календарю Церковь прославляет Архангела Гавриила, послужившего таинству нашего спасения. В эти дни вспоминаются все явления Архангела Гавриила: он вдохновлял Моисея при написании книги Бытия; пророку Даниилу возвещал о судьбах еврейского народа; являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее Девы Марии; священнику Захарии возвещал о рождении Предтечи Господня; неотступно пребывал с Богородицей во время Ее земной жизни; являлся св. Иосифу Обручнику.

В Гефсиманском саду, где Господь и Спас наш Иисус Христос молился, являлся Архангел Гавриил и укреплял Его перед страданиями. Жены-мироносицы первыми услышали радостную весть о Воскресении Христовом также от Архангела Гавриила.

Как поучает в своих сочинениях архиепископ Херсонский Иннокентий, в ряду Ангелов Гавриилу принадлежит второе, после Архангела Михаила, место. Архангел сей в деле служения спасению человеческому является особенно провозвестником и служителем всемогущества Божия.

«Сей Архангел, по мнению богомудрых мужей, послан был для подкрепления Спасителя в саду Гефсиманском и для возвещения Богоматери Ее всечестного Успения, — пишет владыка. — Поэтому Церковь именует его служителем чуда. Но, служа чудесам, он по тому самому есть особенный служитель и таин Божиих. Святая Церковь изображает его иногда с райскою в руке ветвию, которая принесена им была Богоматери, а иногда в правой руке с фонарем, внутри которого горит свеща, а в левой — с зерцалом из ясписа. Изображает с зерцалом, потому что Гавриил есть вестник судеб Божиих о спасении рода человеческого; изображает с свещою в фонаре, потому что судьбы Божии бывают сокрыты до времени исполнения их, и, по самом исполнении, постигаются только теми, которые неуклонно смотрят в зерцало слова Божия и своей совести. Таким образом, если кому, то носящим имя Гавриила, прилична та вера Божия (Мк. 11, 23), для которой, по слову Самого Спасителя, нет ничего невозможного».

