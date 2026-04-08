В пострадавшем от авиаударов США и Израиля храме Русской Православной Церкви, к сожалению, пришлось отменить все богослужения…

Все богослужения, включая пасхальную службу, были отменены в Свято-Николаевском соборе Русской Православной Церкви в Тегеране в связи с тем, что в данный момент в нём ведутся работы по восстановлению повреждений, полученных вследствие авиаударов США и Израиля по столице Ирана, сообщает ТАСС.

«В связи со сложившимися обстоятельствами богослужения в Свято-Николаевском соборе временно не совершаются. Усилиями прихожан и при поддержке посольства России в Тегеране ведутся ремонтные работы в храме и Русском старческом доме», — заявил клирик собора игумен Варлаам (Дульский).

1 апреля 2026 года Свято-Николаевский собор Русской Православной Церкви в Тегеране получил повреждения в ходе авиаударов по зданию бывшего посольства США. Посольство России в Иране осудило авиаудары США и Израиля, которые привели к повреждению гражданской инфраструктуры и объектов религиозно-культурного наследия, включая Свято-Николаевский собор в Тегеране.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль.

