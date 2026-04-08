Сергей Худиев: В каком духовно-нравственном состоянии нужно пребывать, чтобы призывать к применению ядерного оружия? Это не Православие
Известный православный публицист прокомментировал призыв главы телеканала «Царьград» К. Малофеева нанести ядерный удар по Украине…
Известный православный публицист, член комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации в Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви Сергей Худиев в своём Телеграм-канале с недоумением обратил внимание на сообщения о призыве главы телеканала «Царьград» Константина Малофеева нанести ядерный удар по Украине.
«Понятно, что решает это не Малофеев, и я тут не о военно-политической стороне дела, а о духовно-нравственной. В каком духовно-нравственном состоянии нужно пребывать, чтобы призывать к применению ядерного оружия, с неизбежной (и часто мучительной) гибелью множества случайных и невинных людей, радиоактивным заражением местности, и высокой вероятностью спровоцировать глобальный ядерный конфликт? Что будет с душой человека, если он в таком состоянии перешагнет порог вечности?», — возмутился публицист.
По его словам, «за больше чем тридцать лет в Церкви меня научили, что я должен любить Бога и Его творение, а от всякой злобы, ненависти, зложелательства и злорадства удаляться, как от огня адского — потому что это и есть огонь адский».
«А теперь СМИ сообщают, что сбросить на людей (причём людей, по большей части, нашего языка, веры и культуры) атомную бомбу — это очень православно, потому что так говорит православный олигарх, и что-то ему не возражают. Олигарх общается с епископами, даже после того, как увел жену у священника, и ничего, никто из его друзей-пастырей не пытается ему что-то объяснить или как-то поправить», — отметил член комиссии в Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви.
«Ну, давайте хоть я возражу — это не Православие. Православная вера говорит о том, что Бог любит свое творение, особенно людей, и если мы ищем общения с Ним, мы тоже призваны любить наших ближних. Призывы к ядерным бомбометаниям есть речь человекоубийцы диавола, и если духовный путь человека привёл его к таким речам, то этот путь ложен и очевидным образом неправославен», — заключил православный журналист.
Сергей Худиев: В каком духовно-нравственном состоянии нужно пребывать, чтобы призывать к применению ядерного оружия? Это не Православие Известный православный публицист прокомментировал призыв главы телеканала «Царьград» К. Малофеева нанести ядерный удар по Украине...