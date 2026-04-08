Известный православный публицист, член комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации в Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви Сергей Худиев в своём Телеграм-канале с недоумением обратил внимание на сообщения о призыве главы телеканала «Царьград» Константина Малофеева нанести ядерный удар по Украине.

«Понятно, что решает это не Малофеев, и я тут не о военно-политической стороне дела, а о духовно-нравственной. В каком духовно-нравственном состоянии нужно пребывать, чтобы призывать к применению ядерного оружия, с неизбежной (и часто мучительной) гибелью множества случайных и невинных людей, радиоактивным заражением местности, и высокой вероятностью спровоцировать глобальный ядерный конфликт? Что будет с душой человека, если он в таком состоянии перешагнет порог вечности?», — возмутился публицист.

По его словам, «за больше чем тридцать лет в Церкви меня научили, что я должен любить Бога и Его творение, а от всякой злобы, ненависти, зложелательства и злорадства удаляться, как от огня адского — потому что это и есть огонь адский».

«А теперь СМИ сообщают, что сбросить на людей (причём людей, по большей части, нашего языка, веры и культуры) атомную бомбу — это очень православно, потому что так говорит православный олигарх, и что-то ему не возражают. Олигарх общается с епископами, даже после того, как увел жену у священника, и ничего, никто из его друзей-пастырей не пытается ему что-то объяснить или как-то поправить», — отметил член комиссии в Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви.

«Ну, давайте хоть я возражу — это не Православие. Православная вера говорит о том, что Бог любит свое творение, особенно людей, и если мы ищем общения с Ним, мы тоже призваны любить наших ближних. Призывы к ядерным бомбометаниям есть речь человекоубийцы диавола, и если духовный путь человека привёл его к таким речам, то этот путь ложен и очевидным образом неправославен», — заключил православный журналист.

