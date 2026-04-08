О том, как в Израиле восприняли соглашение о прекращении огня между США и Ираном…

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран и США через посредника в лице Пакистана договорились остановить активные военные действия и начать переговоры. При этом все отмечают, что ситуация остаётся шаткой, и чем закончатся эти мирные инициативы никто не знает. Однако, в Израиле уже царит страшное разочарование — многие евреи открыто обвиняют Дональда Трампа в трусости, а израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху — в полном провале поставленных целей. Об этом подробно пишет крупнейшая англоязычная ежедневная газета в Израиле «The Jerusalem Post»:

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид в среду резко раскритиковал объявленное ранее в тот же день соглашение о прекращении огня с Ираном, назвав его провалом политического и стратегического руководства и предупредив о долгосрочных последствиях для безопасности Израиля.

«За всю нашу историю не было такой политической катастрофы», — написал Лапид в своем заявлении, утверждая, что «Израиль даже не участвовал в обсуждениях, когда принимались решения, касающиеся нашей национальной безопасности».

Он добавил, что, хотя «военные сделали все, что от них требовалось», а «общество продемонстрировало удивительную стойкость», премьер-министр Биньямин Нетаньяху «провалился в политическом и стратегическом плане и не достиг ни одной из поставленных им самим целей».

Лапид предупредил, что «нам потребуются годы, чтобы устранить политический и стратегический ущерб, который Нетаньяху нанес из-за высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования».

Председатель комитета Кнессета по национальной безопасности и член ультраправой партии «Оцма Иегудит» депутат Звика Фогель также резко отреагировал на объявленное Трампом перемирие, опубликовав пост в одной из соцсетей.

«Дональд, ты и правда струсил», — написал он, использовав для описания американского президента слово на иврите, которое означает «утка» и на сленге подразумевает слабость или отсутствие характера.

Хотя Фогель и Лапид критиковали ситуацию с разных сторон, их высказывания отражают более широкое мнение, разделяемое представителями всего политического спектра Израиля, согласно которому прекращение огня в его нынешнем виде — негативный исход для Израиля.

Председатель партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман предупредил, что прекращение огня «даёт режиму аятолл передышку и возможность перегруппироваться», добавив, что «любое соглашение с Ираном, не предполагающее отказ от уничтожения Израиля, обогащения урана, производства баллистических ракет и поддержки террористических организаций в регионе, означает, что нам придётся вернуться к новой кампании в более суровых условиях и заплатить более высокую цену».

Помимо угрозы со стороны Ирана, другие страны выразили обеспокоенность по поводу ситуации в Ливане.

Израиль последовательно заявляет, что его цель в Ливане в ходе нынешней войны — разоружить «Хезболлу» и устранить угрозу, которую она представляет для северных районов страны. И хотя Армия обороны Израиля недавно дала понять, что полное достижение этой цели может оказаться нереалистичным, нынешнее прекращение огня многими рассматривается как шаг назад в попытках существенно ослабить группировку.

В заявлениях, сделанных прифронтовыми поселениями на севере Израиля после заявления Трампа, выражалась обеспокоенность по поводу прекращения огня, которое остановит деятельность Армии обороны Израиля на юге Ливана.

«Если война в Ливане против „Хезболлы“ прекратится, это будет вопиющим провалом с точки зрения этики, морали и безопасности», — заявил глава регионального совета Верхняя Галилея Моше Давидович, слова которого приводит N12.

«Недопустимо, что мы отправили на войну наших лучших сыновей и превратили сотни тысяч жителей, сидевших на линии противостояния, в защитников государства, но остановились за мгновение до решающего момента», — добавил Давидович, который также является председателем Форума линии противостояния.

Офис Нетаньяху приветствовал заявление Трампа о прекращении огня, сделанное ранее в среду, заявив, что «Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели», но подчеркнул, что двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан.

Спустя несколько часов официальный представитель Армии обороны Израиля на арабоязычных территориях Авихай Адраи выпустил предупреждение об эвакуации из здания в районе Аль-Аббасия в Тире на юге Ливана на фоне сообщений о нанесении ударов по нескольким целям на юге Ливана. «Хезболла», со своей стороны, воздерживается от атак на израильскую территорию с момента объявления о прекращении огня.

Русская линия