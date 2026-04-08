Сводка новостей от 8 апреля 2026

Режим Зеленского может использовать Пасхальные торжества для массовой мобилизации священников УПЦ
В украинской полиции уже заявили, что будут проводить у храмов 11−12 апреля «выборочные проверки» граждан…

Украинская полиция у храма7 апреля 2026 года в Национальной полиции Украины анонсировали переход на усиленный режим работы во время пасхальных праздников. При этом речь идёт о том, что правоохранители планируют проводить «превентивные меры» в местах массового скопления людей, то есть речь идёт о возможной силовой мобилизации верующих мужчин, сообщает СПЖ.

Спикер ведомства Юлия Гирдвилис в комментарии для «Укринформ» сообщила: «Наша ключевая задача — обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах». Она также пояснила, что полицейские экипажи будут дежурить максимально близко к местам проведения богослужений.

Патрульные будут также проводить «выборочные поверхностные проверки граждан». По словам Гирдвилис, такие действия направлены исключительно на предотвращение провокаций и гарантирование безопасности людей. Представительница ведомства также призвала верующих помогать полицейским в выполнении их обязанностей и соблюдать установленные законом ограничения.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях военного положения угроза остаётся реальной независимо от дат. В связи с этим граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и вовремя уходить в укрытия.

Тем временем, в Телеграм-канале «НАША ЦЕРКОВЬ» сообщили, что «нацистам-людоловам ТЦК в нескольких регионах Украины спущено распоряжение: во время пред-Пасхальных Богослужений, а также в Пасхальные дни, активно и жестоко отлавливать священников УПЦ, не имеющих освобождения от мобилизации!».

«Сафари на пастырей запланировано богоборцами как мера устрашения. Коснётся оно в первую очередь „нелояльных“ регионов и епархий, — отмечается в сообщении. — Зверьё на бусиках будет охотиться прямо возле храмов, либо на подходах к ним, а иногда по адресам проживания духовенства. Они могут действовать либо под прикрытием полиции, либо быть в обычной одежде, маскируясь под людей».

«ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫМИ следует быть священникам: Черкасской области, части Закарпатья, Волыни, епархий на востоке Украины», — предупреждают авторы Телеграм-канала, призывая верующих защищать своих пастырей.

«Отцы, берегите себя, будьте максимально осторожны! Выходите из дома только в храм и никуда больше. Не расслабляйтесь! Везде носите подрясник (рясу), скуфейку и крест! Ходите в храм и из храма только в сопровождении нескольких прихожан! Прихожане, защищайте своих пастырей! Будьте готовы при необходимости отбивать их у тцк-шников! Заранее организуйтесь и договоритесь о совместных действиях. Старайтесь все, кто может, в это опасное время сопровождать своих священников от дома до храма и обратно. Ни на минуту не оставляйте своих батюшек одних на улице!», — говорится в сообщении.

