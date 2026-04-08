В Среду Страстной седмицы Церковь вспоминает помазание Господа и Спаса нашего Иисуса Христа миром в доме Симона, приготовляющее Его к погребению, и договор Иуды с иудеями о предательстве Спасителя за тридцать сребреников.

Ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь, в доме Симона прокаженного, в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже решено взять Христа хитростью и убить Его, некая женщина принесла алавастровый сосуд мира и возлила драгоценное миро на главу Спасителя и тем приготовила Его к погребению, как сказал Сам Он о ее поступке. Помазание миром на Востоке употреблялось не только в смысле высшего значения, как при помазании царей и первосвященников, а и в обыденной жизни людьми богатыми и знатными, ради удовольствия. Помазывали обыкновенно волосы на голове, лоб, лицо, бороду, одежду (Пс. 22:5; 132:2; Еккл. 9:8 и др.), а в знак выражения особого почтения кому-либо — ноги.

Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку женщины, родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из двенадцати учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церковной службе Великой Среды прославляется жена и порицается и проклинается сребролюбие и предательство Иуды.

Иуда осудил поступок этой женщины, сказав, что за эти деньги можно было бы накормить многих нищих. Однако, как повествует о том Святое Евангелие, сказал он так не из жалости к нищим, а по своему сребролюбию. Это подтвердил дальнейший его поступок. Иуда пошел к первосвященникам и спросил у них, сколько ему дадут денег за предательство Христа.

«Та — искала оставления грехов, а этот — взял сребренники. Грешница принесла миро для помазания Господа; ученик соглашался с беззаконными. Она — радовалась, тратя миро многоценное; этот — заботился продать Неоценимого. Она — Владыку познавала, а этот — от Владыки удалялся. Она — освобождалась от греха, а этот — делался пленником его», — говорит об этих евангельских событиях Святитель Иоанн Златоуст.

В этот день совершается последняя литургия Преждеосвященных Даров, в последний раз читается молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего» с тремя земными поклонами. После этого в Церкви прекращаются земные поклоны, кроме поклонов перед Плащаницей, до самой вечерни праздника Троицы (Пятидесятницы). В этот день православные стараются исповедоваться, покаяться в своих грехах, как покаялась в них евангельская блудница, припав к ногам Спасителя, чтобы на следующее утро вместе со всей Церковью причаститься святых Христовых Таин.

