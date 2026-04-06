Клирик Одесской епархии архидиакон Андрей Пальчук выпустил видео, в котором в грубой и непристойной форме выразил возмущение тем, что владыка Лука поминает Святейшего Патриарха Кирилла…

6 апреля 2026 года митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил с открытым обращение в поддержку правящего архиерея Запорожской епархии Украинской Православной Церкви митрополита Запорожского Луки в связи с хамскими нападками на него со стороны скандально известного клирика Одесской епархии архидиакона Андрея Пальчука, который известен своими автокефалистскими взглядами и крайне грубыми высказываниями в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Более 10 минут одесский дьякон бесчестит запорожского архипастыря за то, что тот публично поминает за Божественной литургией Предстоятеля Русской Православной Церкви и смеет петь Его Святейшеству «многая лета», чего, по мнению отца Андрея, украинские православные христиане делать не должны. При этом данный клирик откровенно переходит на личности и в своём автокефальном раже осуждает владыку Луку даже за его манеру вести проповеди, а в завершение намекает украинским спецслужбам, что «может быть, владыка Лука ждёт российскую армию».

Столь хамское поведение диакона митрополита Одесского Агафангела возмутило многих верующих и духовенство на Украине, а потому владыка Феодосий, на которого заведено уже не одно уголовное дело режимом Зеленского, решил публично поддержать своего запорожского собрата, который при этом не стал опускать до уровня отца Андрея и отвечать на его ругань.

Ниже мы приводим обращение митрополита Черкасского Феодосия, текст которого был опубликован Телеграм-каналом «Черкасский благовестник»:

«Уважаемый Владыка!

Архипастырская совесть побуждает меня обратиться к Вам с открытым словом поддержки в связи с публичным поношением, которому сегодня незаслуженно подвергается Ваше имя со стороны недоброжелателей. И если клевета от анонимов или изверженных из сана бывших церковных клириков не заслуживает никакого внимания, то неоднократные публичные оскорбления в Ваш адрес со стороны штатного священнослужителя Одесской епархии, носящего сан соборного архидиакона, говорят о глубоком этическом и дисциплинарном кризисе, поразившем теперь наше церковное общество в Украине.

Никакие разногласия личного, мировоззренческого или канонического порядка не позволяют собратьям по вере опускаться на тот уровень личных выпадов, который мы в последнее время наблюдаем от Ваших оппонентов. И уж совсем неприемлемо, когда откровенное хамство в адрес архиерея позволяет себе действующий клирик другой епархии. Почему такое поведение этого священнослужителя до сих пор не получило должной оценки ни со стороны его непосредственного епархиального руководства, ни со стороны Церковного суда Украинской Православной Церкви, лично для меня остаётся загадкой.

Уважая Вашу позицию молчания в ответ на оскорбления, спешу заверить Вас, Ваше Высокопреосвященство, что значительная часть верных Украинской Православной Церкви, включая её духовенство и иерархов, молятся и сопереживают Вам в несении этого Креста поношений, хотя и не готовы пока высказать Вам свою поддержку публично, в силу очевидных обстоятельств.

Верим, что наступит час, когда эти тяжёлые обстоятельства больше не будут довлеть над православными верующими в Украине, а дела и слова каждого будут беспристрастно оценены Церковью и историей.

С неизменной братской поддержкой и любовью во Христе Воскресшем,

ФЕОДОСИЙ, митрополит Черкасский и Каневский,

6 апреля 2026 года"

