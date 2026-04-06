Воры и рейдеры в церковных облачениях, как они есть

3 апреля 2026 года в резиденции Предстоятеля УПЦ в Киево-Печерской Лавре, доступ к которой для УПЦ был ограничен богоборческим режимом Зеленского, прошло демонстративное заседание раскольников из «ПЦУ». Опубликованные фото Думенко в зале, где ранее проходили заседания Св. Синода УПЦ, ещё раз засвидетельствовали, кто есть кто на Украине.

Любопытно, что в данном действе публичного святотатства со стороны «ПЦУ» принимали участие и окончательно потерявшие всякую совесть епископы-предатели Матери-Церкви, перешедшие из УПЦ в «ПЦУ» и запрещённые за это в служении митрополиты, Александр (Драбинко) и Симеон (Шостацкий).

Раскольники рассматривали также весьма примечательный вопрос — как им добиться окончательной расправы над так называемым «Киевским патриархатом» скончавшегося лже-патриарха Филарета Денисенко. В частности, их решения коснулись деятельности УПЦ КП, которую в «ПЦУ» почему-то теперь называют «неканонической структурой». При этом в самой «ПЦУ» большинство составляют именно выходцы из УПЦ КП.

Представители «ПЦУ», как и следовало ожидать от отпетых воров со стажем, заявили о «безоговорочном праве» на собственность УПЦ КП: кафедральный Владимирский собор в Киеве, резиденцию УПЦ КП по улице Чикаленко 36 и другие храмы на территории Украины.

Ранее Думенко также официально объявил о переходе прав «на бренд» и имущество «Киевского патриархата» под свой контроль. Согласно заявлению пресс-службы организации, наименование «Украинская Православная Церковь Киевский Патриархат» теперь является дополнительным официальным названием «ПЦУ», а Владимирский кафедральный собор в Киеве получил статус второго кафедрального храма структуры.

Русская линия