Глава киевского режима встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем и переговорил по телефону с папой Римский Франциском…

Глава украинского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Стамбул был принят Константинопольским Патриархом Варфоломеем, который обсудил с ним «гуманитарные вопросы и перспективы развития украинской церкви». При этом, Зеленский в очередной раз пригласил главу Фанара посетить Украину, сообщает портал Raskolam.net.

Зеленский поздравил Патриарха Варфоломея с наступающей Пасхой и поблагодарил «за молитвы об украинском народе». Особая признательность была выражена «за реализацию инициативы „Тепло для Украины“, которая обеспечивает энергетическим оборудованием регионы, пострадавшие в результате боевых действий, а также за поддержку семей украинских военнослужащих».

В ходе диалога также обсуждались вопросы «церковного развития на Украине». Было отмечено, что в этом году Украина отметит 35-ю годовщину независимости, что совпадает с 35-летием патриаршего служения Варфоломея. Глава Фанара «выразил заинтересованность в объединении этих двух знаменательных дат в рамках будущего визита».

3 апреля 2026 года также состоялся телефонный разговор Зеленского с папой Римским Львом XIV. В ходе беседы глава Ватикана выразил «глубокую поддержку украинскому народу и призвал международное сообщество к активному сотрудничеству для скорейшего прекращения военных действий и установления «справедливого и прочного мира».

В Киеве заявляют, что основной темой диалога стала «тяжелая гуманитарная ситуация в регионе». «Глава Римско-католической церкви акцентировал внимание на острой необходимости того, чтобы вся требуемая помощь доходила до людей, страдающих от конфликта. Отдельно сторонами обсуждались усилия по продвижению гуманитарных инициатив, включая важный вопрос освобождения пленных», — заявили у Зеленского.

Кроме того, папа Лев поздравил главу украинского режима с пасхальными праздниками. «Завершая разговор, понтифик выразил надежду, что благодаря „обязательствам и сотрудничеству международного сообщества“ кровопролитие будет остановлено».

