Сегодня, после завершения Великого поста, у православных христиан началась Страстная седмица, посвященная последним дням земной жизни Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению. В эти дни соблюдается особенно строгий пост. Богослужения Страстной седмицы особо величественны и торжественны, песнопения особенно красивы и умилительны, службы Страстной не только самые печальные, но и самые красивые службы всего церковного года. В Страстную седмицу все дни называются Великими: по причине великих воспоминаний, совершаемых Церковью.

В первые три дня Страстной седмицы Церковь подготавливает верующих к сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя. В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, которого завистливые братья продали за двадцать сребреников в Египет, сказав отцу, что его растерзали дикие звери. В Египте его купил царедворец Потифар, и благодаря данной ему Богом мудрости Иосиф вскоре возвысился при дворе фараона, сумел предотвратить голод в этой стране, так что однажды его братья пришли к нему купить хлеба. Они не узнали проданного ими брата, он же принял их, был щедр, ни словом не упрекнул их за давнее зло. Иосиф, проданный за двадцать сребреников, стал прообразом Христа. Его целомудрие, незлобие и готовность прощать также напоминают черты Лика Христова. Наконец, история его мнимой смерти и встречи с родными явно указывает на смерть и Воскресение Спасителя.

В понедельник Страстной седмицы Святейший Патриарх обычно также совершает молитвы на начало чина мироварения, который происходит только раз в году. Миро варится в течение трех дней: в Великий понедельник до вечера, весь Великий вторник и утро Великой среды. Все это время священники по очереди читают Святое Евангелие, а диаконы перемешивают миро веслами. Освящение мира совершается Святейшим Патриархом в Великий четверг за Божественной литургией. Чин освящения бывает после Евхаристического канона при открытых Царских вратах. В ветхозаветную пору миром помазывались Скиния, первосвященники, пророки и цари. Жены-мироносицы шли ко гробу Иисуса именно с таким миром. Миром помазуют при совершении Таинства Крещения, его же употребляют и для освящения новых престолов в храмах.

В Великий вторник Христос пришёл в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он о них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на Него открыто не решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.

В Великую среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников. В Великую среду на Литургии Преждеосвященных Даров в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. Вечером среды оканчивается великопостное богослужение, в песнопениях замолкают звуки плача и сетований грешной души и наступают дни иного плача — плача от созерцания ужасающих мучений и крестных страданий Самого Сына Божия. На вечерней службе совершается таинство исповеди: в этот день все православные стараются исповедаться.

В четверг Страстной седмицы вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря, на которой Христос установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии). В Великий Четверг, называемым в народе «Чистым четвергом» все православные христиане стремятся причаститься Святых Христовых Таин. На Литургии в кафедральных соборах при архиерейском служении совершается умилительный обряд омовения ног, который воскрешает в памяти безмерное смирение Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам пред Тайной вечерей. Архиерей умывает ноги сидящим по обе стороны приготовленного пред кафедрой места 12 священникам, изображающим собою собравшихся на вечерю учеников Господа, и отирает их лентием (длинным платом).

День Великой пятницы посвящен воспоминанию осуждения Спасителя на смерть, Его Крестных страданий и распятия. В богослужении этого дня Церковь как бы становится к подножию Креста Христова. На утрени Великого пятка (она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Святых Страстей — 12 отрывков Нового Завета, в которых рассказывается о предательстве Иуды, суде над Христом и Распятии Христа. Утром в Великую пятницу служатся Царские часы. Это день строгого поста (до выноса плащаницы не вкушается пища) и великой скорби. В конце вечерни Великой пятницы совершается обряд выноса Плащаницы Христовой — плат с изображением положения Спасителя во гроб, после чего читается канон о распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы, затем верующие прикладываются к Плащанице.

В Великую субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай. В ночь с субботы на воскресение Церковь торжественно празднует Воскресение Христово.

