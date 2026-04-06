Святые мученики Стефан и Петр пострадали от казанских татар за обращение в Христианство из мусульман. Святой Стефан Казанский был родом из татар. Более 20 лет он страдал расслаблением ног. По взятии Казани Государем Иоанном Грозным (1552) он уверовал во Христа и получил исцеление. После удаления русских из Казани татары за твердость в христианской вере изрубили мученика Стефана на части, тело его разметали, а дом разграбили.

Святой мученик Петр также пострадал после ухода Русских войск. На все ласки и уговоры вернуться в ислам святой Петр отвечал: «Отец мне и мать — в Троице славимый Бог: Отец и Сын и Святой Дух. Если вы уверуете во Отца и Сына и Святого Духа, то и вы мне сродники; во святом Крещении дано мне имя Петр, а не то, каким вы меня называете».Видя, что он остается непоколебим в вере, семья выдала его на истязания, во время которых он до самой смерти среди жестоких мук не переставал исповедовать Имя Христа, взывая: «Христианин есмь».

