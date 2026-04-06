Святейший Патриарх Кирилл: Теперь очень важно, чтобы, приходя к этим чудотворным иконам, мы молились об Отечестве нашем, о Президенте нашем православном, о властех и воинстве

4 апреля 2026 года, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, где перед амвоном были установлены переданные накануне из Государственной Третьяковской галереи чудотворные Владимирская и Донская иконы Божией Матери, сообщает Патриархия.Ru.

На богослужении присутствовали: министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова; председатель Либерально-демократической партии России, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Леонид Слуцкий; первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин; первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов; первый заместитель директора Департамента корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД», председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Андрей Гуц.

После чтения Евангелия Предстоятель Русской Православной Церкви совершил традиционное освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий), поклонился чудотворным Владимирской и Донской иконам Божией Матери и обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, в котором выразил особые слова благодарность российским властям за возвращения верующим чудотворных святынь:

«Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником!

Этот праздник сопровождается многими замечательными событиями, которые отзываются радостью в сердцах верующих людей. И, наверное, одним из самых важных исторических событий является возвращение Церкви чудотворных образов — Владимирской и Донской икон Божией Матери, которые мы сейчас здесь видим.

К сожалению, долгие годы не удавалось вернуть Церкви эти образа, потому что они представляют большую художественную ценность. Многие деятели культуры, ссылаясь на эту значительную художественную ценность, всячески сопротивлялись тому, чтобы святыни эти были возвращены. И так продолжалось достаточно продолжительное время.

Но вот наступили особенно благоприятные времена. И они сопровождаются многими великими свершениями и даже знамениями Божиими. Происходит много того, что отличает нашу эпоху от предыдущих. Это и открытие храмов и монастырей, и многих церковных учебных заведений. И именно в это время мы являемся свидетелями особой милости Божией: Церкви возвращены особые святыни — чудотворные образы Владимирской и Донской Божией Матери, которые вы здесь, в этих витринах, видите.

Это особо почитаемые иконы Божией Матери. Я свидетель того, что неоднократно Церковь поднимала вопрос о том, что нужно эти святыни возвратить. Но представители культуры, ссылаясь на то, что это особые культурные ценности, и что, мол, Церковь не сумеет их сохранить, всячески препятствовали этому. И мы не достигали тех целей, которые перед собой ставили; святыни оставались как бы в плену. Конечно, даже находясь в Третьяковской галерее, они были предметом поклонения для многих верующих людей, которые приходили и втайне, а в последние времена уже не очень втайне, молились перед этими святынями.

Но мое обращение в адрес Владимира Владимировича Путина, нашего православного Президента, привело к тому, что он принял решение о возвращении этих святынь Церкви. Я, конечно, благодарю, в том числе, и министра культуры, который здесь присутствует, и работников Третьяковской галереи за то, что это мудрое решение Президента не подвергалось никакому оспариванию и не создавались какие-либо общественные движения, которые могли бы ставить под сомнение правомерность, правомочие и, в первую очередь, полезность этого деяния. Поэтому моя благодарность за возвращение святынь, которые мы здесь видим, в первую очередь Владимиру Владимировичу Путину, православному нашему Президенту, который понял простую истину, что святыни должны быть в храмах. Потому что святыня — это предмет молитвы и поклонения верующих людей.

Перед этими святыми иконами молились наши Цари, наши выдающиеся полководцы, те, кто возглавлял и ограждал Отечество наше на протяжении столетий. Но тяжелейшие годы XX века привели к тому, что Церковь потеряла возможность возносить свои молитвы перед, может быть, самыми великими и значимыми святынями, по крайней мере, в городе Москве.

И вот сегодня при содействии нашего Президента, при благорасположении министра культуры, зде пребывающего, и многих других представителей культурного сообщества без всяких конфликтов и противоречий иконы были переданы Церкви, и сегодня они находятся здесь. Это самые почитаемые иконы Русской Православной Церкви.

Но теперь очень важно, чтобы, приходя к этим иконам, мы молились. Молились об Отечестве нашем, о Президенте нашем православном Владимире Владимировиче, о властях, о воинстве, о том, чтобы Господь защитил наше Отечество и не дал тем, кто желает зла стране нашей, достичь своих целей.

Мы будем верить и надеяться, что Покров Пречистой Царицы Небесной будет простираться над Россией. А мы, верующие люди, припадая к тем святыням, о которых только что было сказано, будем просить Господа о том, чтобы Он простер Свое благословение над страной нашей, над властями и воинством нашим, над Президентом нашим Владимиром Владимировичем. Чтобы действительно от силы к силе восходила Россия. Чтобы действительно все потенциальные возможности нашей страны раскрывались сегодня во благо людей наших, во благо и в обеспечение безопасности Отечества нашего и, конечно, для процветания нашей Церкви — мученицы и исповедницы, которая сегодня переживает, может быть, самый вдохновляющий, прекрасный момент своей новейшей истории.

Пусть благословение Божие пребывает над всеми вами. Всех вас поздравляю с праздником! Храни вас Господь!"

