Русская линия
Сводка новостей от 20 марта 2026

Появились реальные кадры падения ракеты недалеко от главных святынь Святой Земли
20 марта 2026 год у стены Старого города в Иерусалиме был прилёт неизвестной ракеты, который привёл к существенным разрушениям…

Неизвестная ракета упала в Иерусалиме20 марта 2026 года, наконец, появились реальные кадры падения ракеты у стен Старого города в Иерусалиме недалеко от Храма Гроба Господня. Всё, что публиковалось по этому поводу ранее, было крайне неубедительно и наводило на подозрения. Однако, сейчас нет никаких сомнений, что это, действительно, прилёт какого-то снаряда.

По данным журналистов Agence France-Presse, неизвестный снаряд упал у стен Старого города в Иерусалиме. Причём журналисты гадают, был ли это обломок иранской ракеты или ракета системы перехвата армии Израиля, передаёт портал «OrthodoxTimes».

«Вскоре после того, как в Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о приближении иранских ракет, в небе над Иерусалимом раздались два мощных взрыва, за которыми последовал сильный удар о землю», — говорится в сообщении.

Неизвестная ракета упала в Иерусалиме«Объект упал недалеко от Армянского и Еврейского кварталов, вдоль стен Старого города, всего в нескольких сотнях метров от Храмовой горы, мечети Аль-Акса (третьего по значимости священного места в исламе), Стены Плача (святыни иудаизма) и Храма Гроба Господня», — отмечают греческие журналисты.

На кадрах, снятых 12-м каналом израильского телевидения, видна дорога с воронками к югу от Старого города на горе Сион. Израильские солдаты и полиция оцепили территорию. Израиль осудил то, что назвал «безумием иранского режима».

«Иранский „подарок“ на Ид аль-Фитр (праздник в честь окончания Рамадана, который отмечается 20 марта): ракеты по мечети Аль-Акса», — написал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в соцсети. Позже он добавил: «Нападение Ирана на святые места, почитаемые тремя религиями, демонстрирует безумие иранского режима, который позиционирует себя как религиозный».

При этом до сих пор остаётся неясным, чья это была ракета — иранская или еврейская, пытавшаяся сбить иранскую. В любом случае, мы имеем то, что имеем. В случае, повторения подобного рода обстрелов, никто не удивится, если в следующий раз такая «иранская ракета» разрушит мечеть Аль-Акса и произойдёт то, чего многие годы добиваются еврейские власти.

