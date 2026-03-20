В Храме Гроба Господня продолжают совершаться богослужения, несмотря на военные действия и ограничения доступа к святыням. Об этом заявил представитель Румынской Православной Церкви на Святой Земле архимандрит Иоанн (Мейу), передаёт СПЖ.

По словам священнослужителя, реальная ситуация в Иерусалим отличается от тревожных сообщений, распространяемых в Интернете. Он отметил, что, хотя воздушное пространство Израиль закрыто для коммерческих рейсов, а ракетные обстрелы происходят регулярно, города не подвергаются разрушениям, о которых часто пишут в сети.

Архимандрит Иоанн сообщил, что накануне в районе Святого города упали обломки ракет, однако никто не пострадал. При этом ограничения на посещение святынь паломниками носят временный характер и связаны как с военной ситуацией, так и с периодом Рамадана.

Священник подчеркнул, что ограничения касаются не только христиан, но и последователей других религий. В то же время литургическая жизнь продолжается — как в Храме Гроба Господня, так и в румынских церковных общинах в Иерусалиме и Иерихоне.

В свою очередь, консул Румынии в Хайфе Адриан Бринковяну в своём официальном обращении подчеркнул, что утверждения о закрытии Храма Гроба Господня для пасхальных Литургий не соответствуют действительности, передаёт портал Raskolam.net. «Призываю вас не действовать на основании этой непроверенной информации и получать сведения только из официальных и надежных источников», — отметил Бринковяну, добавив, что истинная вера опирается на рассудительность и мир.

Таким образом, есть надежда, что в Великую субботу в Храме Гроба Господня всё же состоится чудо сошествия Благодатного огня, а затем пройдут и Пасхальные торжества.

