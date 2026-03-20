Сводка новостей от 20 марта 2026

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме продолжают служить Литургии
Представитель Румынской Православной Церкви на Святой Земле архимандрит Иоанн (Мейу) опроверг сообщения, что храм был полностью закрыт…

Храм Гроба ГосподняВ Храме Гроба Господня продолжают совершаться богослужения, несмотря на военные действия и ограничения доступа к святыням. Об этом заявил представитель Румынской Православной Церкви на Святой Земле архимандрит Иоанн (Мейу), передаёт СПЖ.

По словам священнослужителя, реальная ситуация в Иерусалим отличается от тревожных сообщений, распространяемых в Интернете. Он отметил, что, хотя воздушное пространство Израиль закрыто для коммерческих рейсов, а ракетные обстрелы происходят регулярно, города не подвергаются разрушениям, о которых часто пишут в сети.

Архимандрит Иоанн сообщил, что накануне в районе Святого города упали обломки ракет, однако никто не пострадал. При этом ограничения на посещение святынь паломниками носят временный характер и связаны как с военной ситуацией, так и с периодом Рамадана.

Священник подчеркнул, что ограничения касаются не только христиан, но и последователей других религий. В то же время литургическая жизнь продолжается — как в Храме Гроба Господня, так и в румынских церковных общинах в Иерусалиме и Иерихоне.

В свою очередь, консул Румынии в Хайфе Адриан Бринковяну в своём официальном обращении подчеркнул, что утверждения о закрытии Храма Гроба Господня для пасхальных Литургий не соответствуют действительности, передаёт портал Raskolam.net. «Призываю вас не действовать на основании этой непроверенной информации и получать сведения только из официальных и надежных источников», — отметил Бринковяну, добавив, что истинная вера опирается на рассудительность и мир.

Таким образом, есть надежда, что в Великую субботу в Храме Гроба Господня всё же состоится чудо сошествия Благодатного огня, а затем пройдут и Пасхальные торжества.

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме продолжают служить Литургии
Представитель Румынской Православной Церкви на Святой Земле архимандрит Иоанн (Мейу) опроверг сообщения, что храм был полностью закрыт...

