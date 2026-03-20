Сводка новостей от 20 марта 2026

Русскую Православную Церковь на похоронах Грузинского Патриарха Илии представит митрополит Минский Вениамин
Патриарший экзарх всея Беларуси отправится в Тбилиси по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла…

Митрополит Минский и Заславский Вениамин20 марта 2026 года стало известно, что Русскую Православную Церковь на похоронах Грузинского Патриарха Илии II представит Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, который отправится в Тбилиси по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как отмечает СПЖ, соответствующая информация содержится в письме с соболезнованиями, направленном митрополитом Вениамином Местоблюстителю Патриаршего престола Грузинской Православной Церкви митрополиту Шио. В послании почивший Патриарх Илия II назван «верным тружеником виноградника Христова», чье имя навсегда вписано в историю грузинского народа.

Патриарший экзарх всея Беларуси подчеркнул, что грузинский Первоиерарх пользовался большим авторитетом во всём православном мире, и вспомнил его визит в Беларусь в 2013 году по случаю 1025-летия Крещения Руси.

Похороны Патриарха-Католикоса Илии II назначены на 22 марта в Тбилиси. Его Святейшество скончался 17 марта на 93-м году жизни. Он возглавлял Грузинскую Православную Церковь почти полвека и оставался одним из наиболее авторитетных иерархов православного мира.

