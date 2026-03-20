Русская линия
Сводка новостей от 20 марта 2026

Лже-патриарх Филарет Денисенко отправился на суд Божий
Анафематствованный Русской Православной Церковью глава украинских раскольников скончался на 98-м году жизни…

Лже-патриарх Филарет Денисенко20 марта 2026 года в Киеве на 98-м году жизни скончался глава УПЦ КП лже-патриарх Филарет Денисенко, из-за непомерного властолюбия и чрезмерной гордыни которого на Украине в 90-е годы произошёл церковный раскол. О кончине анафемы Денисенко сообщил официальный сайт раскольников «ПЦУ».

В 1997 году в связи с непрекращающимися раскольническими деяниями бывшего митрополита Филарета на Украине Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял Акт об его отлучении от Церкви.

В документе, в частности, говорится:

1. Освященный Архиерейский Собор имел суждение об антицерковной деятельности монаха Филарета (Денисенко), лишенного всех степеней священства Судебным Деянием Архиерейского Собора от 11 июня 1992 года и предупрежденного Архиерейским Собором 1994 года о том, что «в случае продолжения. бесчинства он будет отлучен от Церкви через анафематствование».

Освященный Архиерейский Собор вынужден ныне со скорбью констатировать, что монах Филарет не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал в межсоборный период раскольническую деятельность, которую он простер за пределы Русской Православной Церкви, содействуя углублению раскола в братской Болгарской Православной Церкви и принимая в общение раскольников из других Поместных Православных Церквей; преступно пренебрегая обоснованным прещением со стороны законной церковной власти — лишением сана, он продолжал совершать святотатственные «богослужения», в том числе и кощунственные лжехиротонии; не имея священного сана, монах Филарет, к соблазну многих, дерзнул наименовать себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины», в то время как древнюю Киевскую кафедру правомерно занимает канонический Предстоятель Украинской Православной Церкви в сане митрополита; монах Филарет не прекратил возводить хулы на епископат, духовенство и верных чад Украинской Православной Церкви, пребывающей в каноническом общении с Русской Православной Церковью и через нее со всей вселенской Православной Церковью, продолжая наносить своими преступными деяниями урон Православию на Украине.

Ввиду вышесказанного Освященный Архиерейский Собор на основании 28-го Апостольского правила, гласящего: «Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, праведно за явныя вины изверженный, дерзнет коснутися служения, некогда ему порученнаго, таковый совсем да отсечется от Церкви», а также 14-го правила Сардикийского Собора, 4-го правила Антиохийского Собора, 88-го правила святого Василия Великого, единогласно определяет:

Отлучить монаха Филарета (Михаила Антоновича Денисенко) от Церкви Христовой. Да будет он анафема пред всем народом.

2. Освященный Архиерейский Собор ввиду отсутствия покаяния со стороны монахов Иакова (Панчука) и Андрея (Горака), участвующих в преступной раскольнической деятельности бывшего монаха Филарета, еще раз призывает их к покаянию и прекращению кощунственных бесчинств и предупреждает, что в противном случае они будут отлучены от церковного общения через анафематствование.

3. Освященный Архиерейский Собор, радея о заблудших, вовлеченных в раскол бывшим монахом Филаретом, напоминает всем, дерзающим иметь с ним общение в молитвах, о том, что, по святым канонам, и они, в случае если не прервут такового общения, подлежат отлучению от Церкви. В 88-м правиле святитель Василий Великий, обращаясь к запрещенному им в служении пресвитеру Григорию, предостерегает: «Аще же, не исправив себе, дерзнеши коснуться священнодействия, то будеши анафема пред всем народом, и приемлющии тебе будут отлучены от всей Церкви».

4. Освященный Архиерейский Собор извещает Предстоятелей Поместных Православных Церквей о состоявшемся отлучении от Церкви через анафематствование бывшего монаха Филарета (Михаила Антоновича Денисенко).

Господь дал Денисенко многие годы жизни, но он так и не воспользовался этим временем для принесения деятельного покаяния за свои ужасные деяния. Ныне его душа отправилась на суд Божией, где и получит должное воздаяние.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика