Иерарх Иерусалимского Патриархата архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна) призвал власти Израиля открыть Храм Гроба Господня для верующих и паломников, подчеркнув, что святыня остается закрытой с начала военных действий, а доступ к ней ограничен. Соответствующее обращение он опубликовал 19 марта 2026 года на своей странице в одной из соцсетей, сообщает СПЖ.

Владыка отметил, что, несмотря на продолжающиеся меры безопасности, святыни не могут оставаться недоступными для людей, особенно в период Великого поста и приближающихся Пасхальных дней. По словам архипастыря, в настоящее время все богослужения совершаются внутри храма ограниченным числом духовенства.

Иерарх также указал, что ограничения затрагивают не только христианские святыни, но и другие религиозные объекты, в том числе мечеть Аль-Акса. При этом он подчеркнул, что обеспечение безопасности важно, однако не должно полностью лишать верующих возможности молиться в святых местах.

Архиепископ Феодосий призвал к скорейшему окончанию войны и восстановлению нормальной жизни, отметив, что верующие должны иметь свободный доступ к своим святыням. Владыка подчеркнул, что Церковь — это не только стены, но прежде всего люди, которые нуждаются в молитве и духовной поддержке.

«Мы хотим, чтобы святыни были открыты, но также хотим, чтобы исчезли военные заграждения и железные ворота, чтобы палестинцы могли попасть в свои святыни, церкви и мечети в Иерусалиме», — написал иерарх.

В завершение архиепископ Феодосий выразил надежду на установление мира и подчеркнул необходимость устранения препятствий, мешающих верующим посещать святые места в Иерусалим.

«Этой земле нужен настоящий мир, основанный на справедливости, а мир может наступить только после устранения стен, заграждений и оккупационных ворот. Какой смысл открывать святыни, если людям не дают к ним добраться? Мы хотим, чтобы они были открыты, и чтобы наш народ имел свободу доступа к своему святому городу — это одно из самых простых прав, которое должен иметь каждый человек», — заключил иерусалимский иерарх, родившийся в православной арабской семье в городе Раме на западе Галилеи.

