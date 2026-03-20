Владимир Иванович Истомин родился в 1809 г. в дворянской семье судебного секретаря, все пятеро сыновей которого посвятили себя морскому делу. В 1823 г. Истомин окончил частный пансион в Пензе, затем Морской кадетский корпус. Служил молодой офицер в Кронштадте на линейном корабле «Азов» под командованием выдающегося русского флотоводца М.П.Лазарева. В первый же год службы он отличился в Наваринском сражении, за которое получил орден святого Георгия 4-й степени и мичманский чин. Во время Русско-турецкой войны 1827−1829 гг. участвовал в блокаде Дарданелл, а по ее окончании был награжден орденом святой Анны 3-й степени. В 1830 г. молодой офицер возвратился в Кронштадт, где познакомился и подружился с Корниловым и Нахимовым. До 1832 года Истомин служил в русской средиземноморской эскадре, затем опять на Балтийском, а с 1836 г. на Черноморском флоте, командуя кораблями «Варшава», «Северная звезда», «Ласточка», «Андромаха», «Кагул».

В чине капитана первого ранга и командира новейшего 120-пушечного линейного корабля «Париж» Истомин в 1853 г. участвовал в Синопском сражении и по рапорту адмирала П.С.Нахимова «проявил примерную неустрашимость и твердость духа, благоразумные, искусные и быстрые распоряжения во время боя», за что был произведен в контр-адмиралы. Высадка союзнической армии и осада Севастополя заставили Истомина драться на суше. В 1854—1855 гг. он руководил обороной Малахова кургана во время героической обороны Севастополя, за которую был удостоен ордена святого Георгия 3-й степени и личного благодарственного письма Императора Николая I.

О храбрости Истомина по гарнизону города ходили легенды: «Во время первых дней октябрьской бомбардировки он для себя выбирал постоянно самые опасные места Малахова кургана. Презрение к смерти было в нем развито до фанатизма: когда было очевидным для всех, что выстрелы неприятеля принимают верное направление, он непременно тут становился с трубой в руках, и никакие убеждения не могли заставить его переменить место». С первой бомбардировки Севастополя и до дня смерти контр-адмирал Истомин, несмотря на полученные ранение и контузию, ни на один день не покинул бастион.

7 марта 1855 г. в 10 часов утра, возвращаясь на Малахов курган после осмотра работ в строящемся камчатском люнете, контр-адмирал В.И.Истомин был убит прямым попаданием французского ядра в голову. «Потеря этого блистательно храброго, распорядительного, исполненного рвением генерала, подававшего прекрасные надежды, чувствительна для флота и Севастопольского гарнизона. О чем с грустью в душе объявляю сухопутным войскам и флоту, воздавая тем самым справедливую дань доблестной службе и неоценимым заслугам, с честью павшего за Веру, Царя и Отечество и правое дело. Приказ этот прочесть во всех батареях, эскадронах, ротах и сотнях», — отмечалось в приказе по армии, по случаю гибели адмирала.

Герой Севастополя, покрытый кормовым флагом «Парижа», был похоронен в соборе святого Владимира, рядом с могилами адмиралов Лазарева и Корнилова. После своей гибели здесь лег и Нахимов. В 1992 г. многострадальный Севастополь торжественно перезахоронил останки четырех выдающихся русских моряков в соборе, наименованном Адмиральским.

Сегодня мы также вспоминаем историка и публициста, участника монархического движения Николая Михайловича Павлова. Он родился в 1836 г. семье профессора Московского университета, был крестником известного русского писателя-славянофила С.Т.Аксакова. Получив воспитание в Дворянском пансионе, закончил математический факультет Московского университета. Под псевдонимом «Н.Бицын» печатался в «Русской Беседе», «Русском вестнике», «Русском архиве», «Московских ведомостях», «Москве», «Руси» и других консервативных изданиях, со страниц которых выступал как литератор и яркий публицист — критик либеральных реформ царствования Императора Александра II.

По настоянию И.С.Аксакова Павлов трудился на многотомной «Русской историей», в которой стремился изложить русское прошлое с православно-патриотических и монархических позиций и объяснить «чем русские люди живы». Однако закончить свой труд Павлов не успел — было издано лишь 5 томов, последний из которых был доведен до княжения Василия Темного. Павлов также писал стихи, повести, драмы, опубликовал воспоминания о семье Аксаковых и материалы по истории славянофильства и ряд других исторических сочинений.

Кроме того Павлов принимал активное участие и в монархическом движении, являясь членом Союза Русских Людей и Русского Собрания. В 1905 г., представляя вместе с В.О.Ключевским историческую науку, Павлов принимал участие в совещаниях по проекту созыва Государственной Думы, отстаивая строго монархические позиции. Скончался и похоронен в Москве.

Сегодня также день памяти председателя Тифлисского патриотического общества Николая Николаевича Шаврова, скончавшегося в 1915 г.

Он родился 15 сентября 1858 г. в Николаеве. Образование получил в московском лицее Цесаревича Николая, основанном М.Н.Катковым и на естественном факультете Московского университета. Шавров получил известность как один из организаторов шелководства в России, более 20 лет заведовал Кавказской шелководческой станцией. Член Русского Собрания и Русского окраинного общества, созданного при РС, активный сотрудник газеты «Окраины России». С началом смуты 1905 г. выступил одним из организаторов Патриотического общества в Тифлисе, ведущей монархической организации на Кавказе.

7 марта 321 г. Св. Равноапостольный Император Рима Константин Великий издал указ о праздновании воскресного дня.

