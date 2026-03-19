Русская линия
Сводка новостей от 19 марта 2026

МИД Израиля начал раскручивать тему мнимого обстрела святых мест Иерусалима со стороны Ирана
Глава еврейского МИД Гидеон Саар попытался убедить Иерусалимского Патриарха Феофила в целенаправленных атаках Тегерана на храм Гроба Господня…

Осколки иранской ракеты в ИерусалимеСитуация с падением осколков иранских ракет в Иерусалиме, о чём в последнее время активно пишет еврейская пресса, приобретает угрожающий характер — власти Израиля активно подключились к раскручиванию темы целенаправленного обстрела святынь Иерусалима со стороны Ирана, а это повышает возможность еврейской провокации вокруг мечети Аль-Акса, о чём мы писали ранее.

17 марта 2026 года глава израильского МИД Гидеон Саар связался по телефону с Иерусалимским Патриархом Феофилом и попытался убедить его в целенаправленных ударах Ирана по религиозным объектам в Иерусалиме, сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxia News Agency.

По словам Саара, Иран якобы целенаправленно наносит удары по гражданским и религиозным объектам, и не делает различия иудейские, христианские или мусульманские это святыни. Причём в еврейской прессе уже появились сообщения, что обломки иранских ракет якобы были зафиксированы и у мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

В МИД Израиля подчеркнули, что «для этого режима нет ничего святого», и выразили обеспокоенность угрозой для религиозных и культурных памятников Старого города Иерусалима.

Если еврейским властям удастся раскрутить эту тему и заставить всех поверить, что иранцы якобы целенаправленно бьют по мусульманским и христианским святыням Святой Земли, это даст им возможность самим разрушить мечеть Аль-Акса и списать данное злодеяние на Тегеран.

Нельзя также исключать, что в целях провоцирования антииранских настроений в мире евреи могут поразить и какие-то из христианских святынь Святой Земли. Во всяком случае, именно Израиль сейчас делает всё, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась, и США не могли выйти из этой затягивающей их всё сильнее военной воронки.

Без США евреи не вытянут войну против Ирана, а потому им нужны всё новые и новые провокации. Буквально вчера армия Израиля без согласования с Вашингтоном ударила по нефте-газовым месторождениям в Иране, от чего ранее их предостерегали власти США. В ответ Тегеран ударил по газовому заводу в Катаре.

Война на Ближнем Востоке выходит на новый круг эскалации, и именно Тель-Авив делает для этого всё возможное и невозможное.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

МИД Израиля начал раскручивать тему мнимого обстрела святых мест Иерусалима со стороны Ирана
Глава еврейского МИД Гидеон Саар попытался убедить Иерусалимского Патриарха Феофила в целенаправленных атаках Тегерана на храм Гроба Господня...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Мсфо ifrs 17.