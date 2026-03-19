Ситуация с падением осколков иранских ракет в Иерусалиме, о чём в последнее время активно пишет еврейская пресса, приобретает угрожающий характер — власти Израиля активно подключились к раскручиванию темы целенаправленного обстрела святынь Иерусалима со стороны Ирана, а это повышает возможность еврейской провокации вокруг мечети Аль-Акса, о чём мы писали ранее.

17 марта 2026 года глава израильского МИД Гидеон Саар связался по телефону с Иерусалимским Патриархом Феофилом и попытался убедить его в целенаправленных ударах Ирана по религиозным объектам в Иерусалиме, сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxia News Agency.

По словам Саара, Иран якобы целенаправленно наносит удары по гражданским и религиозным объектам, и не делает различия иудейские, христианские или мусульманские это святыни. Причём в еврейской прессе уже появились сообщения, что обломки иранских ракет якобы были зафиксированы и у мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

В МИД Израиля подчеркнули, что «для этого режима нет ничего святого», и выразили обеспокоенность угрозой для религиозных и культурных памятников Старого города Иерусалима.

Если еврейским властям удастся раскрутить эту тему и заставить всех поверить, что иранцы якобы целенаправленно бьют по мусульманским и христианским святыням Святой Земли, это даст им возможность самим разрушить мечеть Аль-Акса и списать данное злодеяние на Тегеран.

Нельзя также исключать, что в целях провоцирования антииранских настроений в мире евреи могут поразить и какие-то из христианских святынь Святой Земли. Во всяком случае, именно Израиль сейчас делает всё, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась, и США не могли выйти из этой затягивающей их всё сильнее военной воронки.

Без США евреи не вытянут войну против Ирана, а потому им нужны всё новые и новые провокации. Буквально вчера армия Израиля без согласования с Вашингтоном ударила по нефте-газовым месторождениям в Иране, от чего ранее их предостерегали власти США. В ответ Тегеран ударил по газовому заводу в Катаре.

Война на Ближнем Востоке выходит на новый круг эскалации, и именно Тель-Авив делает для этого всё возможное и невозможное.

Русская линия