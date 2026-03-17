Всё больше косвенных свидетельств того, что падение осколков иранских ракет на святыни в Иерусалиме было подстроено
В Интернете распространяется фото одного из упавших осколков, на котором видно, что при всей своей массе он лишь повредил черепицу здания, не пробив саму крышу…
Предположения о том, что власти Израиля будут пытаться использовать ракетные обстрелы со стороны Ирана в своих провокационных целях, к сожалению, находят всё большее подтверждение.
17 марта 2026 года газета «Известия» опубликовала на своих страницах в Интернете сенсационное сообщение «Обломки ракеты упали на храм Гроба Господня в Иерусалиме». В нём указывается, что издание «один из осколков упал на храм Гроба Господня, другой — на территорию Храмовой горы у Эспланады мечетей».
«На опубликованных кадрах видны разрушения и крупные обломки. Храм Гроба Господня закрыт для паломников. Как отметил журналист, самый большой осколок приземлился на крышу церкви Константина и Елены», — говорится в сообщении.
В подтверждении своих слов корреспондент «Известий» приводит фото, на котором видны повреждения некоего неизвестного здания. При этом данная фотография, скорее, явственно указывает на тот факт, что история с падением осколков на святыни в Иерусалиме очень похожа на рукотворную провокацию.
Предлагаем читателям «Русской линии» самим оценить, могли ли столь массивные осколки ракеты при падении с большой высоты повредить черепицу крыши, нисколько не повредив саму её конструкцию.
