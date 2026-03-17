В Интернете распространяется фото одного из упавших осколков, на котором видно, что при всей своей массе он лишь повредил черепицу здания, не пробив саму крышу…

Всё больше косвенных свидетельств того, что падение осколков иранских ракет на святыни в Иерусалиме было подстроено

Предположения о том, что власти Израиля будут пытаться использовать ракетные обстрелы со стороны Ирана в своих провокационных целях, к сожалению, находят всё большее подтверждение.

17 марта 2026 года газета «Известия» опубликовала на своих страницах в Интернете сенсационное сообщение «Обломки ракеты упали на храм Гроба Господня в Иерусалиме». В нём указывается, что издание «один из осколков упал на храм Гроба Господня, другой — на территорию Храмовой горы у Эспланады мечетей».

«На опубликованных кадрах видны разрушения и крупные обломки. Храм Гроба Господня закрыт для паломников. Как отметил журналист, самый большой осколок приземлился на крышу церкви Константина и Елены», — говорится в сообщении.

В подтверждении своих слов корреспондент «Известий» приводит фото, на котором видны повреждения некоего неизвестного здания. При этом данная фотография, скорее, явственно указывает на тот факт, что история с падением осколков на святыни в Иерусалиме очень похожа на рукотворную провокацию.

Предлагаем читателям «Русской линии» самим оценить, могли ли столь массивные осколки ракеты при падении с большой высоты повредить черепицу крыши, нисколько не повредив саму её конструкцию.

