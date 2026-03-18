Председатель Тверского отдела Русского Народного Союза имени Михаила Архангела епископ Старицкий, викарий Тверской епархии Алипий (в миру Попов Александр Александрович) родился в 1864 г. Образование он получил в Донской семинарии и Московской Духовной академии, которую окончил кандидатом богословия. Во время учебы принял постриг, последовательно являясь ректором Иркутской и Смоленской семинарий, настоятелем Астраханского Иоанно-Предтеченского и Московского Златоустовского монастырей. В 1909 г. был хиротонисан во епископа Старицкого. Владыка Алипий принимал активное участие в деятельности монархических организаций Твери. Скончался он в 1912 году.

Сегодня также мы вспоминаем православного мыслителя, одного из основателей монархического Союза Русских Людей в Москве Дмитрия Алексеевича Хомякова, скончавшегося в 1919 году.

Он родился 27 сентября 1841 года и был старшим сыном великого русского мыслителя, одного из основоположников славянофильства А.С.Хомякова. В к. 1890-х он состоял директором Строгановского центрального училища технического рисования, был последовательным защитником классического образования. Сотрудничал с монархическим журналом «Мирный труд», и ведущей консервативной газетой «Московские ведомости». Д.А.Хомяков пользовался авторитетом в церковных кругах (являлся членом Предсоборного Присутствия). Полемизируя со взглядами М.Н.Каткова и К.П.Победоносцева, встретил понимание со стороны Л.А.Тихомирова, который творчески развил ряд принципиальных положений, выработанных Хомяковым: противопоставление Самодержавия и абсолютизма, теорию средостений, представление о необходимости политического «общения» власти и народа, идею русского национализма.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского военачальника маршала Василия Ивановича Чуйкова, скончавшегося в 1982 г.

Он родился в 31 января 1900 г. в Тульской губернии в крестьянской семье. Проучившись 4 года в сельской школе, в 12 лет Василий ушел на заработки в Петербург и стал учеником в шорной мастерской. В 1917 г. служил юнгой отряда минеров в Кронштадте. Во время Гражданской войны в 19 лет стал командиром полка, сражался на Южном, Восточном и Западном фронтах, был награжден 2 орденами Красного Знамени, именными золотыми часами и Золотым оружием. В 1925 г. окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе, В 1929 — 1932 гг. Чуйков служил начальником отдела штаба Дальневосточной армии В.К.Блюхера. Затем последовательно командовал бригадой, корпусом, группой войск, армией, с которой освобождал Западную Белоруссию и участвовал в Советско-финляндской войне 1939 — 1940 гг.

В первые годы Великой Отечественной войны Чуйков (до 1942 г.) находился в должности военного атташе в Китае. В сентябре 1942 г. командовал 62-й армией, которая прославилась героической обороной Сталинграда. Именно с этого момента Чуйков получил всероссийскую известность. Затем командовал армиями, сыгравшими большую роль в Сталинградской битве, при форсировании Днепра, в штурме Запорожья, Висло-Одерской и Берлинской операциях, и был дважды удостоен звания Героя Советского Союза (1944, 1945). После войны являлся главнокомандующим советскими войсками в Германии. В 1955 г. Чуйкову было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1960 — 1964 гг. был заместителем министра обороны СССР, в 1964 г. — начальником Гражданской обороны СССР. Погребен в Волгограде на Мамаевом кургане.

Русская линия