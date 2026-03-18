12 марта 2026 года православные христиане из разных юрисдикций собрались в столице американского штата Джорджия — Атланте — на юго-востоке США на ежегодный «Марш за жизнь в Джорджии», сообщает Православие.Ru.

В Марше приняли участие представители Русской Православной Церкви Заграницей, Сербской Православной Церкви, Константинопольского и Антиохийского Патриархатов.

Перед началом шествия иерей Даниил Илиев и диакон Марк Кинг из храма преподобной Марии Египетской (РПЦЗ) отслужили молебен Пресвятой Богородице рядом с Капитолием штата. После молебна вокруг здания Капитолия прошёл Крестный ход.

Со вступительной речью перед Маршем выступил прихожанин храма Антиохийской Церкви в честь святого Стефана сенатор от штата Джорджия республиканец Леонард Эдвин (Эд) Зецлер. Он, в частности, рассказал, как в своё время пролайферское движение вдохновило его пойти в политику, и призвал всех присутствующих «выйти из зоны комфорта».

Православные христиане в США на протяжении десятилетий активно участвуют в ежегодных шествиях в защиту жизни, особенно в крупнейшем национальном «Марше за жизнь» в Вашингтоне, округ Колумбия, который последние 53 года проводится каждый год в годовщину принятия Верховным судом страны в 1973 году решения по делу «Роу против Уэйда», которое, по сути, узаконило аборты во всех 50-ти штатах Америки (оно было отменено в июне 2022 года).

