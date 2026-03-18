В Грузии, где в ближайшие дни пройдёт прощание с Грузинским Предстоятелем, объявлен траур…

17 марта 2026 года на 94-м году жизни отошёл ко Господу Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Правительство Грузии объявило в стране траур в связи с кончиной Предстоятеля Грузинской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В адрес верующих и духовенства Грузинского Патриархата начали поступать многочисленные соболезнования от Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей. В ближайшие дни должны состояться похороны Его Святейшества.

Спустя 40 дней по кончине Патриарха Илии, согласно Уставу Грузинской Православной Церкви, пройдут выборы следующего Предстоятеля. Местоблюстителем Патриаршего престола до того момента будет митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Его назначение состоялось ещё при жизни Патриарха Илии в связи с преклонным возрастом и болезнями Предстоятеля.

Патриарх Илия (в миру — Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 г. во Владикавказе.

Его родители были родом из Казбегского района: отец, Георгий Симонович Шиолашвили — из села Сно, мать, Наталья Иосифовна Кобаидзе — из села Сиони. В 1927 г. они приобрели дом во Владикавказе, где позже родился будущий Патриарх. Новорожденный был крещен в день праздника Рождества Христова в грузинском храме. Младенца назвали Ираклием в честь грузинского царя Ираклия II.

В 1952 г. Ираклий Шиолашвили окончил 22-ю среднюю школу г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956 г., а затем продолжил обучение в Московской духовной академии.

16 апреля 1957 г. в храме святого Александра Невского в Тбилиси студент II курса духовной академии Ираклий Шиолашвили по благословению Католикоса-Патриарха Мелхиседека III был пострижен в монашество с именем Илия в честь пророка Божия Илии. Постриг совершил старец-епископ Зиновий (Мажуга), тогда же предсказавший монаху Илии Патриаршее служение. Два дня спустя Католикос-Патриарх Мелхиседек рукоположил его во иеродиакона в кафедральном Сионском Успенском соборе в Тбилиси.

10 мая 1959 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I рукоположил иеродиакона Илию во иеромонаха.

В 1960 г. будущий Католикос-Патриарх окончил Московскую духовную академию. За сочинение на тему «История афонского Иверского монастыря» ему была присуждена степень кандидата богословия. После окончания академии он вернулся на родину и был назначен клириком кафедрального собора в Батуми. В 1961 г. был возведен в сан игумена, а затем в сан архимандрита.

26 августа 1963 г. архимандрит Илия был хиротонисан во епископа Шемокмедского, викария Католикоса-Патриарха Ефрема II.

С 1963 по 1972 г. епископ Илия нес послушание ректора Мцхетской духовной семинарии, которая в то время была единственной духовной школой в Грузии. В 1967 г. был переведен на Абхазскую кафедру, а в 1969 г. возведен в сан митрополита.

23 декабря 1977 г. был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Интронизация состоялась 25 декабря 1977 г.

