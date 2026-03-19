Хотелось бы верить, что глава Фанара не привезёт с собой на похороны в Грузию украинских раскольников…

18 марта 2026 года в связи с кончиной Грузинского Патриарха Илии в Тбилиси под председательством Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Шио (Муджири) состоялось экстренное заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви, сообщает СПЖ.

В ходе заседания обсуждались вопросы дальнейшего управления Церковью и процедуры избрания нового Предстоятеля. Были заслушаны выступления иерархов, а также зачитаны положения Устава об управлении Церковью. По итогам обсуждения Синод подтвердил ранее принятое решение о назначении митрополита Шио Местоблюстителем Патриаршего престола.

Также Синод постановил создать похоронную комиссию, в состав которой вошли представители епископата и духовенства Грузинской Православной Церкви.

Похороны Патриарха Илии II назначены на 22 марта 2026 года. Согласно его воле, местом погребения станет Сионский кафедральный собор.

По данным Телеграм-канала «Религия сегодня», отпевание почившего Патриарха Илии совершит Константинопольский Патриарх Варфоломей. Информацию об этом подтвердили на Фанаре и в МИД Грузии. В связи с этим вопрос о широком присутствии в Тбилиси епископата Русской Православной Церкви становится крайне проблематичным.

Очевидно, что со стороны Патриарха Варфоломея в данном случае имеет место быть продолжение политики «первого без равных». Тем не менее, хотелось бы верить, что глава Фанара не привезёт с собой на похороны в Грузию украинских раскольников, как это было предпринято им во время похорон Болгарского Патриарха Неофита.

