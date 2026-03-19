Василий Иванович Суриков родился 12 января 1848 г. в Красноярске и происходил из старинного казачьего рода. За проявленные в Красноярском уездном училище выдающиеся способности в рисовании, Суриков стараниями красноярского губернатора П.Н.Замятина и золотопромышленника П.И.Кузнецова был отправлен обучаться в Петербургскую академию художеств. В 1875 г., окончив Академию с золотой медалью, художник переехал в Москву, где получил заказ на роспись храма Христа Спасителя.

В Москве окончательно оформились мировоззрение Сурикова и его художественные интересы, как исторического живописца. В 1881 г. он стал членом Товарищества передвижных художественных выставок. Всероссийскую известность получили его работы «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Покорение Сибири Ермаком» (1895; за эту работу Суриков был избран академиком живописи), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1906) и др.

Художник М.В.Нестеров писал о нем: «Суриков поведал страшные были минувшего, представил человечеству в своих образах героическую душу своего народа». Эпические произведения Сурикова — замечательное проявление творческого гения русского народа, давшего миру «Слово о полку Игореве», поэзию Пушкина, музыку Глинки и Мусоргского. Скончался В.И.Суриков в 1916 г.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося военачальника маршала Советского Союза Л.А.Говорова, скончавшегося 19 марта 1955 года.

Леонид Александрович Говоров родился 10 февраля 1897 г. в селе Бутырки Тверской губернии в крестьянской семье. Образование Говоров получил в Константиновском артиллерийском училище (1917), Военной академии имени Фрунзе (1933) и Академии Генштаба (1938). Революцию встретил в звании подпоручика. В сентябре 1918 г. был мобилизован в армию адмирала А.В.Колчака, но в январе 1920 г. добровольно вступил в Красную армию, командовал артиллерийским дивизионом. С 1938 г. Говоров служил преподавателем, с 1941 г. начальником Артиллерийской академии. В 1940 г. во время советско-финской войны Говоров, будучи начальником штаба артиллерии, успешно разработал организацию прорыва сильно укрепленного района противника и был досрочно произведен в комдивы.

С началом Великой Отечественной войны был назначен начальником артиллерии Западного направления и Резервного фронта. В августе — октябре 1941 г. начальник артиллерии Западного фронта. Говоров сыграл важную роль в срыве октябрьского наступления фашистских войск на Москву. Г. К.Жуков писал: «В нашей обороне под Москвой основная тяжесть борьбы с многочисленными танками противника ложилась прежде всего на артиллерию, и, следовательно, специальные знания и опыт Говорова приобретали особую ценность».

Затем Говоров служил командующим 5-й армией и командующим Ленинградским фронтом. Руководил прорывом блокады Ленинграда, а затем во главе фронта участвовал в разгроме немецких войск в Прибалтике. За прорыв обороны врага на Карельском перешейке летом 1944 г. Говорову было присвоено звание маршала, в 1945 г. — Героя Советского Союза, к концу войны он был награжден орденом «Победа».

После войны командующий войсками Ленинградского военного округа, а затем главный инспектор сухопутных войск. В 1948−52 гг. Говоров был командующим войсками ПВО и с 1950 г. — зам. министра обороны СССР.

