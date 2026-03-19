Сводка новостей от 19 марта 2026

Митрополит Святогорский Арсений перенёс операцию на сердце
Двухлетнее пребывание в СИЗО серьёзно осложнило состояние здоровья наместника Святогорской Лавры…

Митрополит Святогорский Арсений18 марта 2026 года, в день обретения мощей святителя Луки Крымского, в одной из клиник Киева митрополиту Святогорскому Арсению была произведена успешная операция на сердце, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

После того, как 25 февраля владыка был освобождён из СИЗО, он проходил необходимые обследования и подготовку к операции в связи с серьёзными проблемами сердечно-сосудистой системы.

Операция длилась несколько часов и, по милости Божией, завершилась благополучно. По словам медиков, почти 2-летнее пребывание владыки Арсения в СИЗО сильно ухудшило его состояние здоровья. Ещё немного — и начались бы необратимые последствия. Впереди реабилитационный период.

В день операции, который промыслительно совпал с памятью великого хирурга и святого — митрополита Крымского Луки, братия Святогорской Лавры и сёстры лаврских скитов соборно молились о благополучном исходе хирургического вмешательства.

«Благодарим Бога за Его милость к наместнику Лавры. Также благодарим всех, кто молитвенно сопереживает владыке. Просим и в дальнейшем не оставлять его в своих молитвах», — призвали в обители.

