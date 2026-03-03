Решение Епархиального церковного суда Владимирской епархии от 16 декабря 2025 года было утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом…

На основании решения Епархиального церковного суда Владимирской епархии от 16 декабря 2025 года, утверждённого Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, запрещённый ранее за непослушание архиерею настоятель Свято-Казанского храма в селе Дубасово Владимирской епархии протоиерей Максим Хижий извержен из священного сана в связи с нарушением 25-го (в части клятвопреступления), 55-го и 56-го правил Святых Апостолов, сообщает официальный сайт Владимирской епархии.

«На протяжении этого времени отец Максим с пастырской любовью и заботой призывался к покаянию и осмыслению тяжести совершённых поступков. Церковь неоднократно открывала путь к примирению и продолжению служения, искренне желая его исправления и возвращения к полноте церковной жизни, — говорится в сообщении. — К великому прискорбию, несмотря на неоднократные призывы к покаянию и предоставленные возможности для исправления, ожидаемого плода это не принесло, что сделало применение настоящей меры неизбежным».

«Согласно церковным канонам, извержение из сана является окончательным и бесповоротным лишением права священнодействия. Таким образом, Максим Леонидович Хижий более не вправе преподавать священническое благословение, совершать богослужения, исповедовать, причащать, венчать, крестить, отпевать — равно как и исполнять любые иные действия, усвоенные благодатью священного сана, а также носить знаки священнического достоинства. Отныне он возвращается в разряд мирян. Всякое священнодействие, совершённое им после вынесения настоящего решения, является канонически недействительным», — отметили в епархии.

«Молимся о том, чтобы Господь вразумил отпавшего брата и сподобил его принести искреннее покаяние во спасение души», — говорится в заключение в сообщении.

25-е правило Святых Апостол указывает, что «епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо писание глаголет: не отмстиши дважды за едино (Наум. 1:9). Такожде, и прочие причетники».

55-е правило Святых Апостол определяет, что «аще кто из клира досадит епископу: да будет извержен. «Князю бо людей твоих да не речеши зла» (Деян. 23:5).

56 правило Святых Апостолов гласит, что «аще кто из причта досадит пресвитеру, или диакону: да будет отлучен от общения церковного».

