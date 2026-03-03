Русская линия
Сводка новостей от 3 марта 2026

Протоиерей Максим Хижий извержен из священного сана
Решение Епархиального церковного суда Владимирской епархии от 16 декабря 2025 года было утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом…

Протоиерей Максим ХижийНа основании решения Епархиального церковного суда Владимирской епархии от 16 декабря 2025 года, утверждённого Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, запрещённый ранее за непослушание архиерею настоятель Свято-Казанского храма в селе Дубасово Владимирской епархии протоиерей Максим Хижий извержен из священного сана в связи с нарушением 25-го (в части клятвопреступления), 55-го и 56-го правил Святых Апостолов, сообщает официальный сайт Владимирской епархии.

«На протяжении этого времени отец Максим с пастырской любовью и заботой призывался к покаянию и осмыслению тяжести совершённых поступков. Церковь неоднократно открывала путь к примирению и продолжению служения, искренне желая его исправления и возвращения к полноте церковной жизни, — говорится в сообщении. — К великому прискорбию, несмотря на неоднократные призывы к покаянию и предоставленные возможности для исправления, ожидаемого плода это не принесло, что сделало применение настоящей меры неизбежным».

«Согласно церковным канонам, извержение из сана является окончательным и бесповоротным лишением права священнодействия. Таким образом, Максим Леонидович Хижий более не вправе преподавать священническое благословение, совершать богослужения, исповедовать, причащать, венчать, крестить, отпевать — равно как и исполнять любые иные действия, усвоенные благодатью священного сана, а также носить знаки священнического достоинства. Отныне он возвращается в разряд мирян. Всякое священнодействие, совершённое им после вынесения настоящего решения, является канонически недействительным», — отметили в епархии.

«Молимся о том, чтобы Господь вразумил отпавшего брата и сподобил его принести искреннее покаяние во спасение души», — говорится в заключение в сообщении.

25-е правило Святых Апостол указывает, что «епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо писание глаголет: не отмстиши дважды за едино (Наум. 1:9). Такожде, и прочие причетники».

55-е правило Святых Апостол определяет, что «аще кто из клира досадит епископу: да будет извержен. «Князю бо людей твоих да не речеши зла» (Деян. 23:5).

56 правило Святых Апостолов гласит, что «аще кто из причта досадит пресвитеру, или диакону: да будет отлучен от общения церковного».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

На Фанаре заговорили о необходимости празднования Пасхи по григорианскому календарю
Опубликовано заявление богословов Константинопольского Патриархата, в котором предлагается установить единую дату празднования Воскресения Христова для православных, католиков и протестантов...

Митрополит Берлинский Марк: Во главе «ПЦУ» стоит мирянин, не имеющий ни священнической, ни епископской хиротонии
Глава Германской епархии РПЦЗ указал, почему православный мир не может поддерживать действия Фанара по выдаче Томоса «ПЦУ»...

Депутаты Госдумы намерены ввести штрафы за намеренное «затирание» православных крестов
Вице-спикер парламента Анна Кузнецова сообщила, что подготовлен законопроект, направленный «на защиту нашей веры и ценностей»...

В Звериноголовском Курганской области решили отказаться от имени русофоба Маркса
По инициативе местных жителей власти Звериноголовского округа решили переименовать улицу Карла Маркса в улицу Героев...

Протоиерей Максим Хижий извержен из священного сана
Решение Епархиального церковного суда Владимирской епархии от 16 декабря 2025 года было утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем замечательного русского скульптора-патриота А.М.Опекушина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика