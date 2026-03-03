27 февраля 2026 года было опубликовано заявление богословов Константинопольского Патриархата, в котором Фанару предлагается отказаться не только от юлианского (что было сделано ранее), но и от новоюлианского календаря и полностью заменить его григорианским летоисчислением, тем самым «установив единую дату празднования Пасхи для православных, католиков и протестантов», сообщает СПЖ.

Документ был подготовлен по итогам встречи группы духовенства и учёных в Бостоне и посвящён вопросу пересмотра «календарной практики». Авторы считают, что святоотеческий порядок расчёта Пасхи по юлианскому календарю будто бы «стал менее точным». А потому, это уже «не полностью соответствует решению Первого Вселенского собора в Никее» (!), который постановил праздновать христианскую Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием (21 марта), и ни в коем случае не праздновать её вместе с иудеями, но после них.

Фанарские богословы подчеркивают, что вопрос календаря «не является догматическим» и «относится к пастырской сфере», а потому предлагают без зазрения совести пойти на откровенный модернизм и обновленчество. По их мнению, использование более точных астрономических расчётов якобы позволило бы «приблизить православную практику к никейскому правилу» (!) и одновременно устранить разницу в датах с западными христианами.

Что любопытно, в качестве оправдания такого откровенного отступления от постановлений I Вселенского Собора фанариоты приводят мнимую их заботу о так называемых «смешанных семьях», прежде всего в Северной Америке. «Разные даты Пасхи создают трудности для семей, где супруги принадлежат к разным христианским традициям», — отмечают авторы. По их мнению, единая дата помогла бы таким семьям праздновать вместе и стала бы шагом к укреплению христианского единства.

Также в документе указано, что Константинопольский Патриархат мог бы разрешить своим приходам на Западе праздновать Пасху по григорианскому календарю без обязательного согласия всех Поместных Православных Церквей. В пример приводится автономная Финляндская православная церковь, которая уже использует григорианский календарь для расчёта Пасхи и в то же время остаётся в составе Константинопольского Патриархата.

Авторы призывают к «открытому и спокойному обсуждению» этого вопроса и считают, что тему общей даты Пасхи следует вынести на более широкий церковный диалог.

Что ж, всё это может означает только одно — попытки Фанара склонить Ватикан отказаться от григорианского календаря в пользу новоюлианского, чего ранее от скончавшегося папы Римского Франциска добивался Патриарх Варфоломей, полностью провалились. Католикии-иезуиты остались верны себе и не захотели ради «экуменического диалога» подвинуться даже в таком «недогматическом вопросе». А это значит, что все потуги Фанара заключить новую унию с Римом, близки к нулю.

Очень сомнительно, чтобы хоть одна Поместная Православная Церковь согласилась отказаться от православной Пасхалии ради мнимого единства с еретиками-католиками. Не случайно, фанарские «богословы» предлагают Патриарху Варфоломею пойти по пути постепенного (ползучего) перехода частей Константинопольского Патриархата на григорианский календарь. В противном случае такое решение Фанар приведёт к полной изоляции фаранских обновленцев во всём православном мире.

Русская линия