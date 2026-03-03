Александр Михайлович Опекушин родился 28 ноября 1838 г. в деревне Свечкино Даниловского у. Ярославской губ. в крепостной крестьянской семье. Заметив рано проявившиеся творческие способности сына, отец получил у своей помещицы разрешение на его учебу в Петербурге и в 1850 г. Опекушин отправился в российскую столицу. В Петербурге будущий скульптор досрочно окончил рисовальную школу при Обществе поощрения художеств, а затем, за три года вместо пяти, — известную мастерскую Д.И.Иенсена. В то время Опекушину было всего 17 лет.

В 1860 г., скопив 500 рублей, Опекушин откупился от помещицы, получив вольную. А 1862 г. стал поворотным в жизни молодого скульптора — ученый совет Академии художеств неожиданно присудил Опекушину малую серебряную медаль за барельеф «Ангелы, возвещающие пастухам Рождество Христово». В этом же году скульптор М.О.Микешин пригласил молодого ваятеля принять участие в сооружении памятника «Тысячелетие России» в Новгороде. Опекушину было доверено выполнение фигуры Императора Петра I, которая по единодушному мнению критиков, оказалась одной из самых удачных.

В 1875 г. Опекушин получил всероссийскую известность благодаря победе на конкурсе на сооружение первого в России памятника А.С.Пушкину и поныне украшающего Москву. Кроме того, Опекушин совместно с Микешиным изваял памятник адмиралу А.С.Грейгу (г. Николаев); изготовил фигуры сподвижников Екатерины II, стоящие вокруг памятника Императрицы, установленного в Петербурге перед Александринским театром; создал памятник М.Ю.Лермонтову в Пятигорске, а также памятники Карлу Бэру в Дерпте (1886 г.) и Н.Н.Муравьеву-Амурскому в Хабаровске (1891 г.).

Но наиболее важной для Опекушина была монархическая тема. Из памятников, посвященных русским Государям Александру II и Александру III опекушинские монументы были самыми известными. Он изваял не менее 12 таких памятников, поставив монументы Александру II в Москве (1898 г.), Пскове (1886 г.), Кишиневе (1886 г.), Астрахани (1884 г.), Ченстохове (Польша, 1899 г.), Владимире (1913 г.), Бутурлиновке (1912 г.), Рыбинске (1914 г.) и в других городах Империи. А в 1912 г. в Москве в обстановке общенационального торжества был освящен и открыт самый знаменитый дореволюционный московский памятник — монумент Императору Александру III, установленный перед храмом Христа Спасителя. «Это была статуя, изображавшая русского Императора как помазанника Божия», — отмечал американский ученый Ричард Уэртман.

В 1917 г. все имущество Опекушина было экспроприировано, а практически все памятники выдающегося русского скульптора, поставленные Русским Царям и государственным деятелям Императорской России были снесены после специального ленинского декрета. Сам скульптор скончался 19 февраля 1923 года в крайней нужде и полном забвении в деревенской глуши — в с. Рыбницы.

Этот день, 19 февраля, примечателен тремя памятными событиями, выпавшими на царствования Государя Императора Александра II Николаевича.

В этот день в 1855 году Великий Князь Александр Николаевич восшел на Престол (коронован 26 августа 1856 г.), став с этого момента Императором Всероссийским Александром II.

19 февраля 1861 года, к пятилетней годовщине со дня начала царствования Государя Александра II был обнародован Манифест об отмене крепостного права в России, за который Государь удостоился почетного прозвания «Царь-Освободитель».

В этот же день 1878 года был заключен Сан-Стефанский мир, завершивший Русско-турецкую войну 1877−78 гг., которую Российская Империя вела за освобождение братьев-славян от османского ига.

