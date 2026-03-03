3 марта 2026 года заместительница председателя Государственной Думы Анна Кузнецова в своём Телеграм-канале «Анна КуZнецоVа» сообщила, что вместе с коллегами внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный «на защиту нашей веры и ценностей».

Представительница «Единой России» напомнила, что в июле прошлого года вступил в силу «инициированный нами закон о защите от искажения религиозных символов при публичных изображениях». «И теперь мы делаем следующий шаг, который является неотъемлемой частью предыдущего законодательного решения, предполагающий изменения в КоАП», — добавила она.

По словам Анны Кузнецовой, за намеренное «затирание» религиозных символов для юридических и для физических лиц в России будет введена административная ответственность.

«Мы последовательно защищаем традиционные ценности, религию. За всё время работы парламента принято более 150 законов в этой части, только в Федеральный закон „О свободе совести и религиозных объединениях“ внесено 38 пакетов поправок», — напомнила заместительница Госдумы.

По её словам, депутатам «важно защитить веру и ценности, за которые сегодня сражаются герои СВО, ведёт бой Россия». «Ведь они — основа суверенитета страны, фундамент силы нашей Родины. И это сражение надолго, ведь более 47 государств мира приняли законопроекты, которые впрямую противоречат традиционным ценностям, отражённым в нашем законодательстве. И мы продолжаем совершенствовать правовое регулирование, защищать наши ценности силой закона», — отметила Анна Кузнецова.

«Нас поддержали представители всех фракций, коллеги из Правительства, Генеральной прокуратуры», — отметила заместительница председателя российского парламента.

Русская линия