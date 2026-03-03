Русская линия
Сводка новостей от 3 марта 2026

Депутаты Госдумы намерены ввести штрафы за намеренное «затирание» православных крестов
Вице-спикер парламента Анна Кузнецова сообщила, что подготовлен законопроект, направленный «на защиту нашей веры и ценностей»…

Анна Кузнецова3 марта 2026 года заместительница председателя Государственной Думы Анна Кузнецова в своём Телеграм-канале «Анна КуZнецоVа» сообщила, что вместе с коллегами внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный «на защиту нашей веры и ценностей».

Представительница «Единой России» напомнила, что в июле прошлого года вступил в силу «инициированный нами закон о защите от искажения религиозных символов при публичных изображениях». «И теперь мы делаем следующий шаг, который является неотъемлемой частью предыдущего законодательного решения, предполагающий изменения в КоАП», — добавила она.

По словам Анны Кузнецовой, за намеренное «затирание» религиозных символов для юридических и для физических лиц в России будет введена административная ответственность.

«Мы последовательно защищаем традиционные ценности, религию. За всё время работы парламента принято более 150 законов в этой части, только в Федеральный закон „О свободе совести и религиозных объединениях“ внесено 38 пакетов поправок», — напомнила заместительница Госдумы.

По её словам, депутатам «важно защитить веру и ценности, за которые сегодня сражаются герои СВО, ведёт бой Россия». «Ведь они — основа суверенитета страны, фундамент силы нашей Родины. И это сражение надолго, ведь более 47 государств мира приняли законопроекты, которые впрямую противоречат традиционным ценностям, отражённым в нашем законодательстве. И мы продолжаем совершенствовать правовое регулирование, защищать наши ценности силой закона», — отметила Анна Кузнецова.

«Нас поддержали представители всех фракций, коллеги из Правительства, Генеральной прокуратуры», — отметила заместительница председателя российского парламента.

На Фанаре заговорили о необходимости празднования Пасхи по григорианскому календарю
Опубликовано заявление богословов Константинопольского Патриархата, в котором предлагается установить единую дату празднования Воскресения Христова для православных, католиков и протестантов...

Митрополит Берлинский Марк: Во главе «ПЦУ» стоит мирянин, не имеющий ни священнической, ни епископской хиротонии
Глава Германской епархии РПЦЗ указал, почему православный мир не может поддерживать действия Фанара по выдаче Томоса «ПЦУ»...

В Звериноголовском Курганской области решили отказаться от имени русофоба Маркса
По инициативе местных жителей власти Звериноголовского округа решили переименовать улицу Карла Маркса в улицу Героев...

Протоиерей Максим Хижий извержен из священного сана
Решение Епархиального церковного суда Владимирской епархии от 16 декабря 2025 года было утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем замечательного русского скульптора-патриота А.М.Опекушина...

