В селе Звериноголовском Курганской области центральная улица получила новое название — вместо имени ненавидевшего Россию Карла Маркса она теперь носит имя Героев — в память о тех русских солдатах и офицерах, которые погибли в ходе СВО по защите жителей Донбасса, сообщает информационно-деловой портал «Область45».

Постановление № 168 о переименовании улицы Карла Маркса в селе Звериноголовском 2 марта 2026 года подписала глава округа Надежда Швидкая. Теперь центральная улица населённого пункта названа в честь Героев — земляков, которые пали на полях СВО.

Инициаторами стали родные погибших военных. Одна из них — сестра участника спецоперации Гульфия Биктимирова.

«Мой брат, участник специальной военной операции, геройски пал, исполняя долг перед страной. Его судьба повторяет судьбы многих других земляков, отдавших жизни за мирное небо. Именно поэтому мы считаем необходимым почтить память всех наших героев, вне зависимости от времени и обстоятельств их гибели. Так мы сохраним связь между поколениями», — пояснила Гульфия Биктимирова.

Инициативу поддержали глава округа и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Улицу Карла Маркса выбрали не случайно. Она не только центральная в селе, но также в будущем соединит два важных объекта — парк в Буревестнике, где будет размещён сквер памяти участников СВО, и центр Звериноголовского, где находится памятник участникам Великой Отечественной войны.

«Наши деды сражались на фронтах Великой Отечественной войны, братья, друзья были героями локальных войн. Переименование улицы подчеркнет величие подвига тех, кто внёс и продолжает вносить значимый вклад в защиту Отечества, сохранение мира и укрепление суверенитета государства», — сказал депутат думы Звериноголовского округа Константин Виноградов.

Переименование улицы Карла Маркса не ударит по карману жителей: документы (паспорт, собственность) остаются действительными без срочной замены — по закону, если граждане не меняют место жительства. Обновлять всё можно планово: вывеску при ремонте, паспорт при достижении определённого возраста, новое свидетельство о собственности — после первой сделки.

Некоторые данные всё же нужно обновить сразу: личную карточку у работодателя; базы ЖКХ, поликлиники, банка. Для этого нужна справка из МФЦ. Для юрлиц изменения добровольны (ГК РФ: п. 2 ст. 52, п. 3 ст. 54). Процедура техническая, без рисков. Всю необходимую помощь готова оказать администрация округа.

Русская линия